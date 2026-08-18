Кабачкова піца на вечерю: простий рецепт замість оладків

Кабачкова піца з грибами, томатами та сиром. Фото: google.com

Юлія Щербак Редактор

У сезон кабачків варто спробувати приготувати з них не лише звичні оладки. Кабачкова піца виходить соковитою та ситною, а ніжна овочева основа чудово поєднується з грибами, помідорами й моцарелою. До того ж нічого не потрібно смажити на пательні — особлива овочева страва повністю готується в духовці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться

Для кабачкової основи:

кабачок або цукіні — 1 шт.;

сіль — до смаку;

твердий сир — 50 г;

яйце — 1 шт.;

часник — до смаку;

свіжа зелень — до смаку;

борошно — 2 ст. л.

Для начинки:

печериці — до смаку;

помідори — до смаку;

томатний соус — до смаку;

моцарела — до смаку.

Кабачкова піца з грибами, томатами та сиром. Фото: google.com

Спосіб приготування

Кабачок або цукіні натерти на великій тертці, посолити та перемішати. Залишити приблизно на 10 хвилин, щоб овоч пустив сік. Добре відтиснути кабачкову масу від зайвої рідини. Цей крок важливий, щоб основа вийшла щільнішою та добре тримала форму. Твердий сир натерти на тертці та додати до кабачка. Додати яйце, подрібнений часник, свіжу зелень і борошно. Ретельно перемішати. Деко застелити пергаментом. Викласти кабачкову масу та сформувати з неї круглу основу для піци, рівномірно розподіливши її ложкою. Випікати основу в розігрітій до 190°C духовці приблизно 20 хвилин. Тим часом печериці та помідори нарізати тонкими скибочками. Підпечену кабачкову основу змастити томатним соусом, зверху викласти гриби та помідори. Посипати моцарелою. Повернути кабачкову піцу в духовку ще приблизно на 10 хвилин за температури 190°C, доки сир добре не розплавиться.

Подавати піцу краще гарячою. Кабачкова основа виходить ніжною та соковитою, а гриби, томати й розплавлений сир роблять таку вечерю особливо апетитною.

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