Чебуреки на сніданок: знадобиться 400 г кабачків і 150 г фаршу

Кабачкові чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Ці чебуреки виходять особливо ніжними та соковитими. Кабачкове тісто добре поєднується з м’ясною начинкою, а сметанний соус із часником чудово доповнює готову страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 400 г;

м’ясний фарш — 150 г;

цибуля — 2 шт.;

яйце — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

кефір — 100 мл.;

борошно — приблизно 7 ст. л.;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для подавання:

сметана;

часник;

свіжа зелень.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти, посолити, додати яйце, сметану, кефір і перець. Поступово всипати борошно та замісити однорідне тісто середньої густоти. Цибулю нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Змішати з фаршем, посолити та поперчити. На розігріту сковороду викласти тонкий шар кабачкового тіста. На одну половину розподілити трохи фаршу, а коли верх тіста схопиться, накрити начинку другою половиною млинця. Краї злегка притиснути виделкою. Смажити на невеликому вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса. Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і зелень. Подавати кабачкові чебуреки теплими.

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