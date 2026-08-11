Чебуреки на сніданок: знадобиться 400 г кабачків і 150 г фаршу
11 серпня 2026 05:04
Кабачкові чебуреки. Фото: smachnenke.com.ua
Ці чебуреки виходять особливо ніжними та соковитими. Кабачкове тісто добре поєднується з м’ясною начинкою, а сметанний соус із часником чудово доповнює готову страву.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 400 г;
- м’ясний фарш — 150 г;
- цибуля — 2 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- кефір — 100 мл.;
- борошно — приблизно 7 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Для подавання:
- сметана;
- часник;
- свіжа зелень.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти, посолити, додати яйце, сметану, кефір і перець.
- Поступово всипати борошно та замісити однорідне тісто середньої густоти.
- Цибулю нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Змішати з фаршем, посолити та поперчити.
- На розігріту сковороду викласти тонкий шар кабачкового тіста.
- На одну половину розподілити трохи фаршу, а коли верх тіста схопиться, накрити начинку другою половиною млинця.
- Краї злегка притиснути виделкою. Смажити на невеликому вогні з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності м’яса.
- Для соусу змішати сметану, подрібнений часник і зелень. Подавати кабачкові чебуреки теплими.
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