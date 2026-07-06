Кабачкові котлети за 20 хвилин: знадобиться 4 ст.л. вівсянки
У сезон молодих кабачків саме час готувати прості й смачні страви для всієї родини. Ці кабачкові котлети виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а вівсяні пластівці роблять їх особливо соковитими та добре тримають форму. Подавати їх найкраще з ароматним соусом на основі сметани або йогурту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
- морква — 1 шт.;
- картопля — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- петрушка — невеликий пучок;
- часник — 1 зубчик;
- вівсяні пластівці — 4 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- прованські трави — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- сметана або натуральний йогурт — 2 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- кріп — невеликий пучок;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на великій тертці, посолити й залишити на 10 хвилин, після чого добре відтиснути.
- Моркву, картоплю та сир натерти, змішати з кабачком, додати яйця, подрібнену петрушку, часник, сіль, перець, паприку та прованські трави.
- Вівсяні пластівці подрібнити до стану крихти, додати до овочевої маси й залишити на 15 хвилин.
- Сформувати котлети, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по 4–5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
- Для соусу змішати сметану або йогурт із майонезом, додати подрібнений кріп, сушений часник і копчену паприку.
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