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Кабачкові котлети за 20 хвилин: знадобиться 4 ст.л. вівсянки

6 липня 2026 21:04
Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон молодих кабачків саме час готувати прості й смачні страви для всієї родини. Ці кабачкові котлети виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а вівсяні пластівці роблять їх особливо соковитими та добре тримають форму. Подавати їх найкраще з ароматним соусом на основі сметани або йогурту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • часник — 1 зубчик;
  • вівсяні пластівці — 4 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • прованські трави — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • сметана або натуральний йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • кріп — невеликий пучок;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.
Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на великій тертці, посолити й залишити на 10 хвилин, після чого добре відтиснути. 
  2. Моркву, картоплю та сир натерти, змішати з кабачком, додати яйця, подрібнену петрушку, часник, сіль, перець, паприку та прованські трави.
  3. Вівсяні пластівці подрібнити до стану крихти, додати до овочевої маси й залишити на 15 хвилин. 
  4. Сформувати котлети, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по 4–5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.
  5. Для соусу змішати сметану або йогурт із майонезом, додати подрібнений кріп, сушений часник і копчену паприку.

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