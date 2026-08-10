Кабачкові оладки за 15 хвилин: рецепт на обід чи вечерю
10 серпня 2026 21:04
Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео
Цей рецепт чудово виручає, коли потрібно швидко приготувати щось ситне й домашнє. Кабачки, сир і зелень добре поєднуються, а на сковороді оладки готуються всього за кілька хвилин.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт. (350–400 г);
- кефір — 250 мл;
- яйця — 2 шт.;
- твердий сир — 150 г;
- кріп — невеликий пучок;
- часник — 2–3 зубчики;
- борошно — 6–7 ст. л. з гіркою;
- сода — ½ ч. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Кабачок натерти на грубій тертці. Якщо овоч зрілий, попередньо очистити шкірку та видалити насіння.
- Додати кефір, яйця, сіль, перець і подрібнений часник.
- Перемішати, потім додати натертий сир і кріп.
- Поступово всипати борошно та соду. Тісто має вийти густим, але не надто щільним.
- На розігріту з олією сковороду викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
- Накрити кришкою та смажити на помірному вогні до появи рум’яної скоринки.
- Перевернути й обсмажити з іншого боку вже без кришки.
- Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.
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