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Головна Смак Карпаччо з помідорів та полуниці: рецепт салату на літо

Карпаччо з помідорів та полуниці: рецепт салату на літо

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 21:04
Карпаччо з томатів і полуниці: легкий літній салат із яскравим смаком
Карпаччо з помідорів та полуницею. Фото: кадр з відео

У літню спеку хочеться простих, свіжих і незвичайних страв, які не потребують багато часу. Це карпаччо з помідорів і полуниці саме таке — легке, яскраве та дуже ароматне. Поєднання соковитих томатів, солодких ягід, базиліку й ніжної оливкової олії створює цікавий смак, який неодмінно здивує гостей.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 шт. (250 г);
  • полуниця — 120 г;
  • базилік — кілька гілочок;
  • цедра лайма — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • олія оливкова — 1 ст. л.;
  • крем бальзамічний — за смаком.
рецепт салату з помідорів
Зелень для салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Нарізати помідори тонкими скибочками та викласти на тарілку.
  2. Полуницю промити, обсушити, нарізати тонкими пластинками та розкласти зверху на помідори.
  3. Додати листочки базиліку, посипати цедрою лайма, сіллю та чорним меленим перцем.
  4. Полити салат оливковою олією та прикрасити бальзамічним кремом.
  5. Подавати карпаччо одразу після приготування як легку літню закуску або доповнення до основної страви.

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салат рецепт помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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