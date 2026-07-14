Карпаччо из помидоров и клубники: легкий летний салат с ярким вкусом

Карпаччо из помидоров и клубники: рецепт салата на лето
Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 21:04
Карпаччо из помидоров с клубникой. Фото: кадр из видео
В летнюю жару хочется простых, свежих и необычных блюд, которые не требуют много времени. Это карпаччо из помидоров и клубники как раз такое — легкое, яркое и очень ароматное. Сочетание сочных помидоров, сладких ягод, базилика и нежного оливкового масла создает интересный вкус, который непременно удивит гостей.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 шт. (250 г);
- клубника — 120 г;
- базилик — несколько веточек;
- цедра лайма — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- бальзамический крем — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезать помидоры тонкими ломтиками и выложить на тарелку.
- Клубнику промыть, обсушить, нарезать тонкими ломтиками и выложить сверху на помидоры.
- Добавить листики базилика, посыпать цедрой лайма, солью и черным молотым перцем.
- Сбрызнуть салат оливковым маслом и украсить бальзамическим кремом.
- Подавать карпаччо сразу после приготовления в качестве лёгкой летней закуски или дополнения к основному блюду.
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