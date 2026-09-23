Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Картопляні оладки "Чудо" за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Картопляні оладки "Чудо" за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
23 вересня 2026 05:04
Картопляні оладки: ситний домашній сніданок із ніжним тістом
Картопляні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Основа цих оладок — ніжне картопляне пюре, яке робить тісто особливо м’яким. Доведеться трохи почекати, поки тісто підійде, зате готові оладки виходять рум’яними, пухкими та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • картопля — 500 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • картопляний відвар — 50 мл.;
  • вершкове масло — 30 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • сухі дріжджі — 5 г;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 450–480 г;
  • олія — для смаження.
рецепт картопляного тіста
Картопляне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити в підсоленій воді, залишити 50 мл відвару та розім’яти в пюре.
  2. Додати молоко, відвар, цукор, сіль і розтоплене масло. Вмішати яйця та дріжджі.
  3. Додати близько 200 г просіяного борошна, перемішати до консистенції густої сметани та залишити в теплі на 1 годину.
  4. Потім додати решту борошна, змішаного із содою, перемішати й залишити ще на 10–20 хвилин.
  5. Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду. Смажити під кришкою на невеликому вогні по 1,5–2 хвилини з кожного боку до рум’яності.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

картопля рецепт оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації