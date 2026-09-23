Картопляні оладки: ситний домашній сніданок із ніжним тістом

Картопляні оладки "Чудо" за 15 хвилин: рецепт на сніданок
Ua ru
23 вересня 2026 05:04
Картопляні оладки. Фото: smachnenke.com.ua
Основа цих оладок — ніжне картопляне пюре, яке робить тісто особливо м’яким. Доведеться трохи почекати, поки тісто підійде, зате готові оладки виходять рум’яними, пухкими та ситними.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 500 г;
- молоко — 500 мл.;
- картопляний відвар — 50 мл.;
- вершкове масло — 30 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- сухі дріжджі — 5 г;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 450–480 г;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити в підсоленій воді, залишити 50 мл відвару та розім’яти в пюре.
- Додати молоко, відвар, цукор, сіль і розтоплене масло. Вмішати яйця та дріжджі.
- Додати близько 200 г просіяного борошна, перемішати до консистенції густої сметани та залишити в теплі на 1 годину.
- Потім додати решту борошна, змішаного із содою, перемішати й залишити ще на 10–20 хвилин.
- Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду. Смажити під кришкою на невеликому вогні по 1,5–2 хвилини з кожного боку до рум’яності.
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