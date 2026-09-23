Картопляні оладки: ситний домашній сніданок із ніжним тістом

Картопляні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Основа цих оладок — ніжне картопляне пюре, яке робить тісто особливо м’яким. Доведеться трохи почекати, поки тісто підійде, зате готові оладки виходять рум’яними, пухкими та ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

молоко — 500 мл.;

картопляний відвар — 50 мл.;

вершкове масло — 30 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

сухі дріжджі — 5 г;

сода — 1 ч. л. без гірки;

яйця — 2 шт.;

борошно — 450–480 г;

олія — для смаження.

Картопляне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити в підсоленій воді, залишити 50 мл відвару та розім’яти в пюре. Додати молоко, відвар, цукор, сіль і розтоплене масло. Вмішати яйця та дріжджі. Додати близько 200 г просіяного борошна, перемішати до консистенції густої сметани та залишити в теплі на 1 годину. Потім додати решту борошна, змішаного із содою, перемішати й залишити ще на 10–20 хвилин. Викладати тісто ложкою на розігріту з олією сковороду. Смажити під кришкою на невеликому вогні по 1,5–2 хвилини з кожного боку до рум’яності.

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