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Главная Вкус Картофельные оладьи "Чудо" за 15 минут: рецепт на завтрак

Картофельные оладьи "Чудо" за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
23 сентября 2026 05:04
Картофельные оладьи: сытный домашний завтрак с нежным тестом
Картофельные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Основа этих оладий — нежное картофельное пюре, которое делает тесто особенно мягким. Придется немного подождать, пока тесто поднимется, зато готовые оладьи получаются румяными, пышными и сытными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • молоко — 500 мл;
  • картофельный отвар — 50 мл;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сухие дрожжи — 5 г;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 450–480 г;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт картопляного тіста
Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить в подсоленной воде, оставить 50 мл отвара и размять в пюре.
  2. Добавить молоко, отвар, сахар, соль и растопленное масло. Вмешать яйца и дрожжи.
  3. Добавить около 200 г просеянной муки, перемешать до консистенции густой сметаны и оставить в тепле на 1 час.
  4. Затем добавить оставшуюся муку, смешанную с содой, перемешать и оставить еще на 10–20 минут.
  5. Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду. Жарить под крышкой на небольшом огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до румяности.

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картошка рецепт оладьи идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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