Картофельные оладьи: сытный домашний завтрак с нежным тестом

Картофельные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Основа этих оладий — нежное картофельное пюре, которое делает тесто особенно мягким. Придется немного подождать, пока тесто поднимется, зато готовые оладьи получаются румяными, пышными и сытными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г;

молоко — 500 мл;

картофельный отвар — 50 мл;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

сухие дрожжи — 5 г;

сода — 1 ч. л. без горки;

яйца — 2 шт.;

мука — 450–480 г;

растительное масло — для жарки.

Картофельное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель отварить в подсоленной воде, оставить 50 мл отвара и размять в пюре. Добавить молоко, отвар, сахар, соль и растопленное масло. Вмешать яйца и дрожжи. Добавить около 200 г просеянной муки, перемешать до консистенции густой сметаны и оставить в тепле на 1 час. Затем добавить оставшуюся муку, смешанную с содой, перемешать и оставить еще на 10–20 минут. Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду. Жарить под крышкой на небольшом огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до румяности.

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