Картофельные оладьи: сытный домашний завтрак с нежным тестом

Картофельные оладьи "Чудо" за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
23 сентября 2026 05:04
Картофельные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua
Основа этих оладий — нежное картофельное пюре, которое делает тесто особенно мягким. Придется немного подождать, пока тесто поднимется, зато готовые оладьи получаются румяными, пышными и сытными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- молоко — 500 мл;
- картофельный отвар — 50 мл;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сухие дрожжи — 5 г;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 450–480 г;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель отварить в подсоленной воде, оставить 50 мл отвара и размять в пюре.
- Добавить молоко, отвар, сахар, соль и растопленное масло. Вмешать яйца и дрожжи.
- Добавить около 200 г просеянной муки, перемешать до консистенции густой сметаны и оставить в тепле на 1 час.
- Затем добавить оставшуюся муку, смешанную с содой, перемешать и оставить еще на 10–20 минут.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую с маслом сковороду. Жарить под крышкой на небольшом огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до румяности.
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