Картопляні паляниці на пательні — швидка смачна страва

Картопляні паляниці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Якщо вдома є картопля та трохи сиру, можна швидко приготувати апетитні картопляні паляниці. Вони виходять хрусткими зовні та ніжними всередині, ідеальні до сметани або соусу.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

картопля варена — 400 г;

сир твердий — 100–130 г;

чорний мелений перець — за смаком;

яйце — 1 шт.;

борошно — 3–4 ст. л. (+ трохи для розкачування);

кунжут — 1 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварену картоплю розім’яти до однорідного пюре. Сир натерти на дрібній тертці, додати до картоплі разом із яйцем, сіллю та чорним перцем.

Тертий сир. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово всипати борошно, замішуючи м’яке, злегка липке тісто. Присипати робочу поверхню борошном, розкачати тісто товщиною 5–7 мм і нарізати трикутниками.

Картопляне пюре. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Посипати трикутники кунжутом і злегка притиснути, щоб він закріпився.

Приготування страви. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороду налити олію, розігріти її на середньому вогні. Обсмажувати трикутники з обох боків до золотистої скоринки.

Готова страва. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими.

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