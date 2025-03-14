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Картопляні паляниці на пательні — швидка смачна страва

14 березня 2025 19:57
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Картопляні паляниці на пательні — швидка смачна страва
Картопляні паляниці. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо вдома є картопля та трохи сиру, можна швидко приготувати апетитні картопляні паляниці. Вони виходять хрусткими зовні та ніжними всередині, ідеальні до сметани або соусу. 

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • картопля варена — 400 г;
  • сир твердий — 100–130 г;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 3–4 ст. л. (+ трохи для розкачування);
  • кунжут — 1 ст. л.;
  • олія — для смаження. 

Спосіб приготування

Відварену картоплю розім’яти до однорідного пюре. Сир натерти на дрібній тертці, додати до картоплі разом із яйцем, сіллю та чорним перцем.

картопляні паляниці на пательні
Тертий сир. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Поступово всипати борошно, замішуючи м’яке, злегка липке тісто. Присипати робочу поверхню борошном, розкачати тісто товщиною 5–7 мм і нарізати трикутниками.

смачні картопляні паляниці на пательні
Картопляне пюре. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Посипати трикутники кунжутом і злегка притиснути, щоб він закріпився.

швидкі картопляні паляниці на пательні
Приготування страви. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороду налити олію, розігріти її на середньому вогні. Обсмажувати трикутники з обох боків до золотистої скоринки.

ароматні картопляні паляниці на пательні
Готова страва. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими або теплими.

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