Картофельные лепешки на сковороде — быстрое и вкусное блюдо
Если дома есть картофель и немного сыра, можно быстро приготовить аппетитные картофельные лепешки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, идеальны к сметане или соусу.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- картофель вареный — 400 г;
- сыр твердый — 100-130 г;
- черный молотый перец — по вкусу;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3-4 ст. л. (+ немного для раскатывания);
- кунжут — 1 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Отваренный картофель размять до однородного пюре. Сыр натереть на мелкой терке, добавить к картофелю вместе с яйцом, солью и черным перцем.
Постепенно всыпать муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто толщиной 5-7 мм и нарезать треугольниками.
Посыпать треугольники кунжутом и слегка прижать, чтобы он закрепился.
На сковороду налить масло, разогреть его на среднем огне. Обжаривать треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.
Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми.
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