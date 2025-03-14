Картофельные лепешки на сковороде — быстрое и вкусное блюдо

Картофельные лепешки. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Если дома есть картофель и немного сыра, можно быстро приготовить аппетитные картофельные лепешки. Они получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, идеальны к сметане или соусу.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

картофель вареный — 400 г;

сыр твердый — 100-130 г;

черный молотый перец — по вкусу;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3-4 ст. л. (+ немного для раскатывания);

кунжут — 1 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Отваренный картофель размять до однородного пюре. Сыр натереть на мелкой терке, добавить к картофелю вместе с яйцом, солью и черным перцем.

Тертый сыр. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Постепенно всыпать муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто. Присыпать рабочую поверхность мукой, раскатать тесто толщиной 5-7 мм и нарезать треугольниками.

Картофельное пюре. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Посыпать треугольники кунжутом и слегка прижать, чтобы он закрепился.

Приготовление блюда. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

На сковороду налить масло, разогреть его на среднем огне. Обжаривать треугольники с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовое блюдо. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими или теплыми.

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