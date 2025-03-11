Традиційний м’ясний хлібець з коріандром та кмином — покроковий рецепт

Традиційний м'ясний хлібець з коріандром та кмином
Домашній м’ясний хлібець — це ніжна текстура, багатий смак та приємний аромат спецій. Коріандр і кмин додають особливий пряний відтінок, який робить цю страву по-справжньому традиційною. Готуйте разом із нами та насолоджуйтеся домашньою кухнею.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- свинина (лопатка) — 1 кг;
- сало — 100 г;
- сухарі — 2 ст. л.;
- борошно — 1 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль — 8 г;
- чорний мелений перець — 2 г;
- олія — для змащування;
- коріандр та кмин — для прикрашання.
Спосіб приготування
Свинину разом із салом та цибулею пропустити через м’ясорубку, додати яйця, сухарі, борошно, сіль та перець.
Масу ретельно вимісити до однорідної консистенції, сформувати з неї хлібець.
Деко змастити олією, викласти підготовлену м’ясну масу, зверху посипати коріандром та кмином.
Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50-60 хвилин до золотистої скоринки.
Перед подачею дати хлібцю трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати теплим або охолодженим.
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