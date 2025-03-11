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Традиційний м'ясний хлібець з коріандром та кмином

11 березня 2025 20:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Традиційний м’ясний хлібець з коріандром та кмином — покроковий рецепт
М'ясний хлібець. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Домашній м’ясний хлібець — це ніжна текстура, багатий смак та приємний аромат спецій. Коріандр і кмин додають особливий пряний відтінок, який робить цю страву по-справжньому традиційною. Готуйте разом із нами та насолоджуйтеся домашньою кухнею. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться:

  • свинина (лопатка) — 1 кг;
  • сало — 100 г;
  • сухарі — 2 ст. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль — 8 г;
  • чорний мелений перець — 2 г;
  • олія — для змащування;
  • коріандр та кмин — для прикрашання.

Спосіб приготування

Свинину разом із салом та цибулею пропустити через м’ясорубку, додати яйця, сухарі, борошно, сіль та перець. 

м'ясний хлібець з коріандром та кмином
Приготування фаршу. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Масу ретельно вимісити до однорідної консистенції, сформувати з неї хлібець.

домашній м'ясний хлібець з коріандром та кмином
Фарш для хлібця. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Деко змастити олією, викласти підготовлену м’ясну масу, зверху посипати коріандром та кмином. 

соковитий домашній м'ясний хлібець з коріандром та кмином
Фарш у формі для запікання. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50-60 хвилин до золотистої скоринки. 

швидкий домашній м'ясний хлібець з коріандром та кмином
Готова страва. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перед подачею дати хлібцю трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати теплим або охолодженим.

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