Традиційний м’ясний хлібець з коріандром та кмином — покроковий рецепт

М'ясний хлібець. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Домашній м’ясний хлібець — це ніжна текстура, багатий смак та приємний аромат спецій. Коріандр і кмин додають особливий пряний відтінок, який робить цю страву по-справжньому традиційною. Готуйте разом із нами та насолоджуйтеся домашньою кухнею.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

свинина (лопатка) — 1 кг;

сало — 100 г;

сухарі — 2 ст. л.;

борошно — 1 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

сіль — 8 г;

чорний мелений перець — 2 г;

олія — для змащування;

коріандр та кмин — для прикрашання.

Спосіб приготування

Свинину разом із салом та цибулею пропустити через м’ясорубку, додати яйця, сухарі, борошно, сіль та перець.

Приготування фаршу. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Масу ретельно вимісити до однорідної консистенції, сформувати з неї хлібець.

Фарш для хлібця. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Деко змастити олією, викласти підготовлену м’ясну масу, зверху посипати коріандром та кмином.

Фарш у формі для запікання. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 50-60 хвилин до золотистої скоринки.

Готова страва. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перед подачею дати хлібцю трохи охолонути, нарізати порційними шматочками та подавати теплим або охолодженим.

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