Традиционный мясной хлебец с кориандром и тмином — пошаговый рецепт

Традиционный мясной хлебец с кориандром и тмином
Домашний мясной хлебец — это нежная текстура, богатый вкус и приятный аромат специй. Кориандр и тмин придают особый пряный оттенок, который делает это блюдо по-настоящему традиционным. Готовьте вместе с нами и наслаждайтесь домашней кухней.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- свинина (лопатка) — 1 кг;
- сало — 100 г;
- сухари — 2 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- соль — 8 г;
- черный молотый перец — 2 г;
- масло — для смазывания;
- кориандр и тмин — для украшения.
Способ приготовления
Свинину вместе с салом и луком пропустить через мясорубку, добавить яйца, сухари, муку, соль и перец.
Массу тщательно вымесить до однородной консистенции, сформировать из нее хлебец.
Противень смазать маслом, выложить подготовленную мясную массу, сверху посыпать кориандром и тмином.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут до золотистой корочки.
Перед подачей дать хлебушку немного остыть, нарезать порционными кусочками и подавать теплым или охлажденным.
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