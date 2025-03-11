Традиционный мясной хлебец с кориандром и тмином — пошаговый рецепт

Мясной хлебец. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Домашний мясной хлебец — это нежная текстура, богатый вкус и приятный аромат специй. Кориандр и тмин придают особый пряный оттенок, который делает это блюдо по-настоящему традиционным. Готовьте вместе с нами и наслаждайтесь домашней кухней.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

свинина (лопатка) — 1 кг;

сало — 100 г;

сухари — 2 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

соль — 8 г;

черный молотый перец — 2 г;

масло — для смазывания;

кориандр и тмин — для украшения.

Способ приготовления

Свинину вместе с салом и луком пропустить через мясорубку, добавить яйца, сухари, муку, соль и перец.

Приготовление фарша. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Массу тщательно вымесить до однородной консистенции, сформировать из нее хлебец.

Фарш для хлебца. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Противень смазать маслом, выложить подготовленную мясную массу, сверху посыпать кориандром и тмином.

Фарш в форме для запекания. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 50-60 минут до золотистой корочки.

Готовое блюдо. Фото: скриншот YouTube @karpatski_shkvarky

Перед подачей дать хлебушку немного остыть, нарезать порционными кусочками и подавать теплым или охлажденным.

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