Головна Смак Картопляний пиріг замість пюре та котлет: рецепт вражаючої вечері

Дата публікації: 19 травня 2026 13:44
Картопляний пиріг. Фото: кадр з відео

Такий картопляний пиріг легко замінює одразу дві страви — і гарнір, і м’ясну основну страву. Ніжне картопляне пюре чудово поєднується із соковитою начинкою з фаршу, а сирна скоринка зверху робить страву особливо апетитною. Завдяки спеціям і томатному соусу начинка виходить ароматною та насиченою, а сам пиріг добре тримає форму й красиво виглядає у розрізі. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля — 1 кг.;
  • фарш — 500 г.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томатний соус — 3 ст. л.;
  • твердий сир — 120–150 г.;
  • паприка — 1 неповна ч. л.;
  • суміш перців — за смаком.;
  • сіль — за смаком.;
  • кмин — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 30 г.;
  • пармезан — 20 г.
рецепт пирога з пюре та фаршем
Пюре та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити до м’якості та розім’яти у ніжне пюре з додаванням вершкового масла.
  2. Цибулю подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого додати фарш, паприку, кмин, сіль і перець.
  3. Готувати до рум’яності, потім додати томатний соус і ще кілька хвилин протушкувати.
  4. У форму викласти шар картопляного пюре, зверху розподілити м’ясну начинку та посипати тертим сиром.
  5. Накрити другим шаром картоплі, зверху додати пармезан.
  6. Запікати пиріг у духовці до рум’яної сирної скоринки при 180 °C.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
