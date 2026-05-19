Картопляний пиріг замість пюре та котлет: рецепт вражаючої вечері

Картопляний пиріг. Фото: кадр з відео

Такий картопляний пиріг легко замінює одразу дві страви — і гарнір, і м’ясну основну страву. Ніжне картопляне пюре чудово поєднується із соковитою начинкою з фаршу, а сирна скоринка зверху робить страву особливо апетитною. Завдяки спеціям і томатному соусу начинка виходить ароматною та насиченою, а сам пиріг добре тримає форму й красиво виглядає у розрізі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля — 1 кг.;

фарш — 500 г.;

цибуля — 1 шт.;

томатний соус — 3 ст. л.;

твердий сир — 120–150 г.;

паприка — 1 неповна ч. л.;

суміш перців — за смаком.;

сіль — за смаком.;

кмин — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 30 г.;

пармезан — 20 г.

Пюре та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Картоплю відварити до м’якості та розім’яти у ніжне пюре з додаванням вершкового масла. Цибулю подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого додати фарш, паприку, кмин, сіль і перець. Готувати до рум’яності, потім додати томатний соус і ще кілька хвилин протушкувати. У форму викласти шар картопляного пюре, зверху розподілити м’ясну начинку та посипати тертим сиром. Накрити другим шаром картоплі, зверху додати пармезан. Запікати пиріг у духовці до рум’яної сирної скоринки при 180 °C.

