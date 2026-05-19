Картопляний пиріг замість пюре та котлет: рецепт вражаючої вечері
Такий картопляний пиріг легко замінює одразу дві страви — і гарнір, і м’ясну основну страву. Ніжне картопляне пюре чудово поєднується із соковитою начинкою з фаршу, а сирна скоринка зверху робить страву особливо апетитною. Завдяки спеціям і томатному соусу начинка виходить ароматною та насиченою, а сам пиріг добре тримає форму й красиво виглядає у розрізі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля — 1 кг.;
- фарш — 500 г.;
- цибуля — 1 шт.;
- томатний соус — 3 ст. л.;
- твердий сир — 120–150 г.;
- паприка — 1 неповна ч. л.;
- суміш перців — за смаком.;
- сіль — за смаком.;
- кмин — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 30 г.;
- пармезан — 20 г.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити до м’якості та розім’яти у ніжне пюре з додаванням вершкового масла.
- Цибулю подрібнити та обсмажити до м’якості, після чого додати фарш, паприку, кмин, сіль і перець.
- Готувати до рум’яності, потім додати томатний соус і ще кілька хвилин протушкувати.
- У форму викласти шар картопляного пюре, зверху розподілити м’ясну начинку та посипати тертим сиром.
- Накрити другим шаром картоплі, зверху додати пармезан.
- Запікати пиріг у духовці до рум’яної сирної скоринки при 180 °C.
