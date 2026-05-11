Заливний пиріг із зеленою цибулею: готується за 10 хв + час на випічку

Заливний пиріг із зеленою цибулею. Фото: кадр з відео

Цей заливний пиріг підкорює своєю простотою та домашнім смаком. М’яке тісто на кефірі чудово поєднується із соковитою начинкою з яєць і зеленої цибулі. Готується він без дріжджів і складного замішування, а виходить настільки ніжним та ароматним, що зникає зі столу ще теплим. Ідеальний варіант для сімейної вечері або ситного перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

зелена цибуля — за смаком;

петрушка або кріп — за смаком;

яйця варені — 5 шт.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Для тіста:

яйця — 2 шт.;

кефір — 400 г;

олія — 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

борошно — 270–320 г;

сода — 1 ч. л.;

кунжут — за бажанням.

Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Зелену цибулю та зелень дрібно нарізати, трохи посолити й перемішати. Варені яйця нарізати кубиками та з’єднати із зеленню. Додати перець і перемішати. Для тіста змішати яйця, кефір, сіль, цукор та олію. Поступово додати борошно до консистенції густої сметани, наприкінці додати соду та швидко перемішати. Форму застелити пергаментом, вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.

