Заливний пиріг із зеленою цибулею: готується за 10 хв + час на випічку
Дата публікації: 11 травня 2026 15:04
Цей заливний пиріг підкорює своєю простотою та домашнім смаком. М’яке тісто на кефірі чудово поєднується із соковитою начинкою з яєць і зеленої цибулі. Готується він без дріжджів і складного замішування, а виходить настільки ніжним та ароматним, що зникає зі столу ще теплим. Ідеальний варіант для сімейної вечері або ситного перекусу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- зелена цибуля — за смаком;
- петрушка або кріп — за смаком;
- яйця варені — 5 шт.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Для тіста:
- яйця — 2 шт.;
- кефір — 400 г;
- олія — 3 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- борошно — 270–320 г;
- сода — 1 ч. л.;
- кунжут — за бажанням.
Спосіб приготування
- Зелену цибулю та зелень дрібно нарізати, трохи посолити й перемішати.
- Варені яйця нарізати кубиками та з’єднати із зеленню. Додати перець і перемішати.
- Для тіста змішати яйця, кефір, сіль, цукор та олію.
- Поступово додати борошно до консистенції густої сметани, наприкінці додати соду та швидко перемішати.
- Форму застелити пергаментом, вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом.
- Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.
