Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Заливний пиріг із зеленою цибулею: готується за 10 хв + час на випічку

Заливний пиріг із зеленою цибулею: готується за 10 хв + час на випічку

Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 15:04
Заливний пиріг із зеленою цибулею: готується за 10 хв + час на випічку
Заливний пиріг із зеленою цибулею. Фото: кадр з відео

Цей заливний пиріг підкорює своєю простотою та домашнім смаком. М’яке тісто на кефірі чудово поєднується із соковитою начинкою з яєць і зеленої цибулі. Готується він без дріжджів і складного замішування, а виходить настільки ніжним та ароматним, що зникає зі столу ще теплим. Ідеальний варіант для сімейної вечері або ситного перекусу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • зелена цибуля — за смаком;
  • петрушка або кріп — за смаком;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Для тіста:

  • яйця — 2 шт.;
  • кефір — 400 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • борошно — 270–320 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кунжут — за бажанням.
рецепт заливного пирога з зеленою цибулею та яйцем
Тісто та начинка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Зелену цибулю та зелень дрібно нарізати, трохи посолити й перемішати.
  2. Варені яйця нарізати кубиками та з’єднати із зеленню. Додати перець і перемішати.
  3. Для тіста змішати яйця, кефір, сіль, цукор та олію.
  4. Поступово додати борошно до консистенції густої сметани, наприкінці додати соду та швидко перемішати.
  5. Форму застелити пергаментом, вилити половину тіста, зверху рівномірно розподілити начинку та накрити рештою тіста. За бажанням посипати кунжутом.
  6. Випікати при 180°C приблизно 40–45 хвилин до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті. 

Читайте також:

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком. 

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.

пиріг випічка зелена цибуля
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації