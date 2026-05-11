Заливной пирог с зеленым луком: готовится за 10 мин + время на выпечку

Заливной пирог с зеленым луком. Фото: кадр из видео

Этот заливной пирог покоряет своей простотой и домашним вкусом. Мягкое тесто на кефире прекрасно сочетается с сочной начинкой из яиц и зеленого лука. Готовится он без дрожжей и сложного замешивания, а получается настолько нежным и ароматным, что исчезает со стола еще теплым. Идеальный вариант для семейного ужина или сытного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

зеленый лук — по вкусу;

петрушка или укроп — по вкусу;

яйца вареные — 5 шт.;

соль, черный перец — по вкусу.

Для теста:

яйца — 2 шт.;

кефир — 400 г;

масло — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

мука — 270-320 г;

сода — 1 ч. л.;

кунжут — по желанию.

Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Зеленый лук и зелень мелко нарезать, немного посолить и перемешать. Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с зеленью. Добавить перец и перемешать. Для теста смешать яйца, кефир, соль, сахар и растительное масло. Постепенно добавить муку до консистенции густой сметаны, в конце добавить соду и быстро перемешать. Форму застелить пергаментом, вылить половину теста, сверху равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом. Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

