Заливной пирог с зеленым луком: готовится за 10 мин + время на выпечку
Дата публикации 11 мая 2026 15:04
Заливной пирог с зеленым луком. Фото: кадр из видео
Этот заливной пирог покоряет своей простотой и домашним вкусом. Мягкое тесто на кефире прекрасно сочетается с сочной начинкой из яиц и зеленого лука. Готовится он без дрожжей и сложного замешивания, а получается настолько нежным и ароматным, что исчезает со стола еще теплым. Идеальный вариант для семейного ужина или сытного перекуса.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- зеленый лук — по вкусу;
- петрушка или укроп — по вкусу;
- яйца вареные — 5 шт.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для теста:
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 400 г;
- масло — 3 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- мука — 270-320 г;
- сода — 1 ч. л.;
- кунжут — по желанию.
Способ приготовления
- Зеленый лук и зелень мелко нарезать, немного посолить и перемешать.
- Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с зеленью. Добавить перец и перемешать.
- Для теста смешать яйца, кефир, соль, сахар и растительное масло.
- Постепенно добавить муку до консистенции густой сметаны, в конце добавить соду и быстро перемешать.
- Форму застелить пергаментом, вылить половину теста, сверху равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом.
- Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.
