Главная Вкус Заливной пирог с зеленым луком: готовится за 10 мин + время на выпечку

Дата публикации 11 мая 2026 15:04
Заливной пирог с зеленым луком. Фото: кадр из видео

Этот заливной пирог покоряет своей простотой и домашним вкусом. Мягкое тесто на кефире прекрасно сочетается с сочной начинкой из яиц и зеленого лука. Готовится он без дрожжей и сложного замешивания, а получается настолько нежным и ароматным, что исчезает со стола еще теплым. Идеальный вариант для семейного ужина или сытного перекуса.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • зеленый лук — по вкусу;
  • петрушка или укроп — по вкусу;
  • яйца вареные — 5 шт.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для теста:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 400 г;
  • масло — 3 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • мука — 270-320 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • кунжут — по желанию.
рецепт заливного пирога з зеленою цибулею та яйцем
Тесто и начинка. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Зеленый лук и зелень мелко нарезать, немного посолить и перемешать.
  2. Вареные яйца нарезать кубиками и соединить с зеленью. Добавить перец и перемешать.
  3. Для теста смешать яйца, кефир, соль, сахар и растительное масло.
  4. Постепенно добавить муку до консистенции густой сметаны, в конце добавить соду и быстро перемешать.
  5. Форму застелить пергаментом, вылить половину теста, сверху равномерно распределить начинку и накрыть оставшимся тестом. По желанию посыпать кунжутом.
  6. Выпекать при 180°C примерно 40-45 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
