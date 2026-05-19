Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина: рецепт впечатляющего ужина

Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина
Такой картофельный пирог легко заменяет сразу два блюда — и гарнир, и мясное основное блюдо. Нежное картофельное пюре прекрасно сочетается с сочной начинкой из фарша, а сырная корочка сверху делает блюдо особенно аппетитным. Благодаря специям и томатному соусу начинка получается ароматной и насыщенной, а сам пирог хорошо держит форму и красиво выглядит в разрезе.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 1 кг;
- фарш — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- томатный соус — 3 ст. л.;
- твердый сыр — 120-150 г;
- паприка — 1 неполная ч. л.;
- смесь перцев — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- тмин — 0,5 ч. л.;
- сливочное масло — 30 г;
- пармезан — 20 г.
Способ приготовления
- Картофель отварить до мягкости и размять в нежное пюре с добавлением сливочного масла.
- Лук измельчить и обжарить до мягкости, после чего добавить фарш, паприку, тмин, соль и перец.
- Готовить до румяности, затем добавить томатный соус и еще несколько минут протушить.
- В форму выложить слой картофельного пюре, сверху распределить мясную начинку и посыпать тертым сыром.
- Накрыть вторым слоем картофеля, сверху добавить пармезан.
- Запекать пирог в духовке до румяной сырной корочки при 180 °C.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.