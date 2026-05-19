Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина: рецепт впечатляющего ужина

Картофельный пирог. Фото: кадр из видео

Такой картофельный пирог легко заменяет сразу два блюда — и гарнир, и мясное основное блюдо. Нежное картофельное пюре прекрасно сочетается с сочной начинкой из фарша, а сырная корочка сверху делает блюдо особенно аппетитным. Благодаря специям и томатному соусу начинка получается ароматной и насыщенной, а сам пирог хорошо держит форму и красиво выглядит в разрезе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель — 1 кг;

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

томатный соус — 3 ст. л.;

твердый сыр — 120-150 г;

паприка — 1 неполная ч. л.;

смесь перцев — по вкусу;

соль — по вкусу;

тмин — 0,5 ч. л.;

сливочное масло — 30 г;

пармезан — 20 г.

Пюре и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Картофель отварить до мягкости и размять в нежное пюре с добавлением сливочного масла. Лук измельчить и обжарить до мягкости, после чего добавить фарш, паприку, тмин, соль и перец. Готовить до румяности, затем добавить томатный соус и еще несколько минут протушить. В форму выложить слой картофельного пюре, сверху распределить мясную начинку и посыпать тертым сыром. Накрыть вторым слоем картофеля, сверху добавить пармезан. Запекать пирог в духовке до румяной сырной корочки при 180 °C.

