Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина: рецепт впечатляющего ужина

Главная Вкус Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина

Картофельный пирог вместо пюре и котлет: рецепт впечатляющего ужина

Дата публикации 19 мая 2026 13:44
Картофельный пирог. Фото: кадр из видео

Такой картофельный пирог легко заменяет сразу два блюда — и гарнир, и мясное основное блюдо. Нежное картофельное пюре прекрасно сочетается с сочной начинкой из фарша, а сырная корочка сверху делает блюдо особенно аппетитным. Благодаря специям и томатному соусу начинка получается ароматной и насыщенной, а сам пирог хорошо держит форму и красиво выглядит в разрезе.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель — 1 кг;
  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • томатный соус — 3 ст. л.;
  • твердый сыр — 120-150 г;
  • паприка — 1 неполная ч. л.;
  • смесь перцев — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • тмин — 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло — 30 г;
  • пармезан — 20 г.
Пюре и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до мягкости и размять в нежное пюре с добавлением сливочного масла.
  2. Лук измельчить и обжарить до мягкости, после чего добавить фарш, паприку, тмин, соль и перец.
  3. Готовить до румяности, затем добавить томатный соус и еще несколько минут протушить.
  4. В форму выложить слой картофельного пюре, сверху распределить мясную начинку и посыпать тертым сыром.
  5. Накрыть вторым слоем картофеля, сверху добавить пармезан.
  6. Запекать пирог в духовке до румяной сырной корочки при 180 °C.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
