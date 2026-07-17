Хачапурі з кабачків на сніданок за 10 хвилин: без замішування тіста

Хачапурі з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але смачні страви, і цей рецепт стане одним із улюблених. Поєднання кабачків, кількох видів сиру та спецій створює ніжну середину й апетитну золотисту скоринку. Готуються такі хачапурі швидко, без дріжджів і без довгого замішування тіста.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 1 кг;

сіль — 2 ч. л. без гірки + дрібка для яєць;

яйця — 4 шт.;

кисломолочний сир — 400 г;

твердий сир — 120 г;

моцарела або сулугуні — 180 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

вівсяні пластівці — 40 г;

борошно — 70 г;

розпушувач — 1 ч. л. (за бажанням);

сухий часник, копчена паприка, чорний перець — до смаку.

Приготування хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки натерти на крупній тертці, посолити та залишити на 5–10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину. Яйця збити з дрібкою солі, додати кисломолочний сир, натерті моцарелу та твердий сир. Перемішати. Додати відтиснуті кабачки, борошно, крохмаль і подрібнені вівсяні пластівці. Приправити часником, паприкою та перцем. Маса має бути густою й добре тримати форму. Розділити суміш на частини. На злегка змащеній сковороді сформувати коржі товщиною приблизно 1 см. Смажити на середньому вогні під кришкою 2 хвилини, потім ще трохи без кришки до рум’яності. Перевернути та повторити обсмажування з іншого боку. Готові кабачкові хачапурі подавати гарячими зі сметаною, часниковим соусом або просто до чаю.

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