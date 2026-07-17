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Хачапурі з кабачків на сніданок за 10 хвилин: без замішування тіста

17 липня 2026 05:04
Хачапурі з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але смачні страви, і цей рецепт стане одним із улюблених. Поєднання кабачків, кількох видів сиру та спецій створює ніжну середину й апетитну золотисту скоринку. Готуються такі хачапурі швидко, без дріжджів і без довгого замішування тіста.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 1 кг;
  • сіль — 2 ч. л. без гірки + дрібка для яєць;
  • яйця — 4 шт.;
  • кисломолочний сир — 400 г;
  • твердий сир — 120 г;
  • моцарела або сулугуні — 180 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • вівсяні пластівці — 40 г;
  • борошно — 70 г;
  • розпушувач — 1 ч. л. (за бажанням);
  • сухий часник, копчена паприка, чорний перець — до смаку.
Приготування хачапурі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки натерти на крупній тертці, посолити та залишити на 5–10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
  2. Яйця збити з дрібкою солі, додати кисломолочний сир, натерті моцарелу та твердий сир. Перемішати.
  3. Додати відтиснуті кабачки, борошно, крохмаль і подрібнені вівсяні пластівці.
  4. Приправити часником, паприкою та перцем. Маса має бути густою й добре тримати форму.
  5. Розділити суміш на частини. На злегка змащеній сковороді сформувати коржі товщиною приблизно 1 см.
  6. Смажити на середньому вогні під кришкою 2 хвилини, потім ще трохи без кришки до рум’яності.
  7. Перевернути та повторити обсмажування з іншого боку.
  8. Готові кабачкові хачапурі подавати гарячими зі сметаною, часниковим соусом або просто до чаю.

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