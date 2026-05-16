Хліб більше не купуйте: болгарські коржики на воді з 300 г борошна

Хліб більше не купуйте: болгарські коржики на воді з 300 г борошна

Дата публікації: 16 травня 2026 13:44
Болгарські коржики. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній хліб може бути значно простішим і смачнішим, ніж здається. Ці болгарські коржики на воді готуються з мінімального набору продуктів, але виходять м’якими всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Тісто легко замішується, добре підходить і не потребує складних навичок, тому рецепт ідеально підходить навіть для тих, хто рідко пече хліб.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 300 г.;
  • вода тепла — 200 мл.;
  • дріжджі сухі — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • часник — 1–2 зубчики.
рецепт домашнього хліба
Тісто на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розчинити у теплій воді цукор і дріжджі, залишити на кілька хвилин до легкої пінки. Додати сіль, сметану та олію, перемішати. 
  2. Поступово всипати борошно і замісити м’яке еластичне тісто.
  3. Накрити та залишити в теплому місці до збільшення в об’ємі.
  4. Поділити тісто на шматочки, сформувати коржики та обсмажити на сухій або злегка змащеній пательні до рум’яної скоринки з обох боків. Часник подрібнити та змастити гарячі коржики для аромату.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
