Хліб більше не купуйте: болгарські коржики на воді з 300 г борошна

Болгарські коржики. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашній хліб може бути значно простішим і смачнішим, ніж здається. Ці болгарські коржики на воді готуються з мінімального набору продуктів, але виходять м’якими всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Тісто легко замішується, добре підходить і не потребує складних навичок, тому рецепт ідеально підходить навіть для тих, хто рідко пече хліб.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 300 г.;

вода тепла — 200 мл.;

дріжджі сухі — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 0,5 ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

часник — 1–2 зубчики.

Тісто на пергаменті. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Розчинити у теплій воді цукор і дріжджі, залишити на кілька хвилин до легкої пінки. Додати сіль, сметану та олію, перемішати. Поступово всипати борошно і замісити м’яке еластичне тісто. Накрити та залишити в теплому місці до збільшення в об’ємі. Поділити тісто на шматочки, сформувати коржики та обсмажити на сухій або злегка змащеній пательні до рум’яної скоринки з обох боків. Часник подрібнити та змастити гарячі коржики для аромату.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Читайте також:

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.