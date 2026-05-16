Хліб більше не купуйте: болгарські коржики на воді з 300 г борошна
Дата публікації: 16 травня 2026 13:44
Домашній хліб може бути значно простішим і смачнішим, ніж здається. Ці болгарські коржики на воді готуються з мінімального набору продуктів, але виходять м’якими всередині та з апетитною золотистою скоринкою зовні. Тісто легко замішується, добре підходить і не потребує складних навичок, тому рецепт ідеально підходить навіть для тих, хто рідко пече хліб.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 300 г.;
- вода тепла — 200 мл.;
- дріжджі сухі — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- часник — 1–2 зубчики.
Спосіб приготування
- Розчинити у теплій воді цукор і дріжджі, залишити на кілька хвилин до легкої пінки. Додати сіль, сметану та олію, перемішати.
- Поступово всипати борошно і замісити м’яке еластичне тісто.
- Накрити та залишити в теплому місці до збільшення в об’ємі.
- Поділити тісто на шматочки, сформувати коржики та обсмажити на сухій або злегка змащеній пательні до рум’яної скоринки з обох боків. Часник подрібнити та змастити гарячі коржики для аромату.
