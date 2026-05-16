Хлеб больше не покупайте: болгарские лепешки на воде из 300 г муки

Дата публикации 16 мая 2026 13:44
Болгарские лепешки. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашний хлеб может быть значительно проще и вкуснее, чем кажется. Эти болгарские лепешки на воде готовятся из минимального набора продуктов, но получаются мягкими внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Тесто легко замешивается, хорошо подходит и не требует сложных навыков, поэтому рецепт идеально подходит даже для тех, кто редко печет хлеб.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 300 г;
  • вода теплая — 200 мл.;
  • дрожжи сухие — 1 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зубчика.
Тесто на пергаменте. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Растворить в теплой воде сахар и дрожжи, оставить на несколько минут до легкой пенки. Добавить соль, сметану и масло, перемешать.
  2. Постепенно всыпать муку и замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Накрыть и оставить в теплом месте до увеличения в объеме.
  4. Поделить тесто на кусочки, сформировать лепешки и обжарить на сухой или слегка смазанной сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Чеснок измельчить и смазать горячие лепешки для аромата.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
