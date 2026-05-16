Хлеб больше не покупайте: болгарские лепешки на воде из 300 г муки
Ua ru
Дата публикации 16 мая 2026 13:44
Болгарские лепешки. Фото: smakuiemo.com.ua
Домашний хлеб может быть значительно проще и вкуснее, чем кажется. Эти болгарские лепешки на воде готовятся из минимального набора продуктов, но получаются мягкими внутри и с аппетитной золотистой корочкой снаружи. Тесто легко замешивается, хорошо подходит и не требует сложных навыков, поэтому рецепт идеально подходит даже для тех, кто редко печет хлеб.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мука — 300 г;
- вода теплая — 200 мл.;
- дрожжи сухие — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- сметана — 1 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления
- Растворить в теплой воде сахар и дрожжи, оставить на несколько минут до легкой пенки. Добавить соль, сметану и масло, перемешать.
- Постепенно всыпать муку и замесить мягкое эластичное тесто.
- Накрыть и оставить в теплом месте до увеличения в объеме.
- Поделить тесто на кусочки, сформировать лепешки и обжарить на сухой или слегка смазанной сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Чеснок измельчить и смазать горячие лепешки для аромата.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Читайте также:
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Реклама