Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Хрумка квашена капуста з морквою на зиму: рецепт без оцту

Хрумка квашена капуста з морквою на зиму: рецепт без оцту

Ua ru
20 жовтня 2026 21:04
Хрумка капуста на зиму: простий рецепт із морквою та спеціями
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста чудово смакує як самостійна закуска з цибулею та олією, а також підходить для приготування супів і гарнірів. Головне — правильно розрахувати кількість солі, щільно утрамбувати овочі та дати їм пройти природне бродіння.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • капуста білоголова — 4 кг;
  • морква — 1 велика жменя;
  • сіль — 4 ст. л. без верху;
  • чорний перець горошком — приблизно 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 4–5 шт.
рецепт квашеної капусти
Квашена капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту нашаткувати, моркву натерти. Додати сіль, перець горошком і поламаний лавровий лист.
  2. Обережно перемішати, не перетираючи овочі руками.
  3. Викласти капусту в чисті банки, кожен шар щільно утрамбувати, щоб виділився сік і повністю покрив овочі.
  4. Поставити банки в піддони, прикрити кришками нещільно й залишити для бродіння за кімнатної температури.
  5. Щодня проколювати капусту чистою дерев’яною шпажкою до дна, випускаючи газ, і стежити, щоб вона залишалася під розсолом.
  6. Коли активне бродіння вщухне, перенести капусту в холодильник або холодний погріб.
  7. Перед подаванням заправити цибулею та запашною олією.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Читайте також:

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

рецепт квашена капуста ферментовані овочі ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації