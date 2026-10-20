Хрумка капуста на зиму: простий рецепт із морквою та спеціями

Хрумка квашена капуста з морквою на зиму: рецепт без оцту
Ua ru
20 жовтня 2026 21:04
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Квашена капуста чудово смакує як самостійна закуска з цибулею та олією, а також підходить для приготування супів і гарнірів. Головне — правильно розрахувати кількість солі, щільно утрамбувати овочі та дати їм пройти природне бродіння.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста білоголова — 4 кг;
- морква — 1 велика жменя;
- сіль — 4 ст. л. без верху;
- чорний перець горошком — приблизно 1 ч. л.;
- лавровий лист — 4–5 шт.
Спосіб приготування
- Капусту нашаткувати, моркву натерти. Додати сіль, перець горошком і поламаний лавровий лист.
- Обережно перемішати, не перетираючи овочі руками.
- Викласти капусту в чисті банки, кожен шар щільно утрамбувати, щоб виділився сік і повністю покрив овочі.
- Поставити банки в піддони, прикрити кришками нещільно й залишити для бродіння за кімнатної температури.
- Щодня проколювати капусту чистою дерев’яною шпажкою до дна, випускаючи газ, і стежити, щоб вона залишалася під розсолом.
- Коли активне бродіння вщухне, перенести капусту в холодильник або холодний погріб.
- Перед подаванням заправити цибулею та запашною олією.
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