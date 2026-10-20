Хрумка капуста на зиму: простий рецепт із морквою та спеціями

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашена капуста чудово смакує як самостійна закуска з цибулею та олією, а також підходить для приготування супів і гарнірів. Головне — правильно розрахувати кількість солі, щільно утрамбувати овочі та дати їм пройти природне бродіння.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста білоголова — 4 кг;

морква — 1 велика жменя;

сіль — 4 ст. л. без верху;

чорний перець горошком — приблизно 1 ч. л.;

лавровий лист — 4–5 шт.

Квашена капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти. Додати сіль, перець горошком і поламаний лавровий лист. Обережно перемішати, не перетираючи овочі руками. Викласти капусту в чисті банки, кожен шар щільно утрамбувати, щоб виділився сік і повністю покрив овочі. Поставити банки в піддони, прикрити кришками нещільно й залишити для бродіння за кімнатної температури. Щодня проколювати капусту чистою дерев’яною шпажкою до дна, випускаючи газ, і стежити, щоб вона залишалася під розсолом. Коли активне бродіння вщухне, перенести капусту в холодильник або холодний погріб. Перед подаванням заправити цибулею та запашною олією.

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