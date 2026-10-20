Хрустящая капуста на зиму: простой рецепт с морковью и специями

Хрустящая квашеная капуста с морковью на зиму: рецепт без уксуса
Ua ru
20 октября 2026 21:04
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Квашеная капуста прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски с луком и маслом, а также для приготовления супов и гарниров. Главное — правильно рассчитать количество соли, плотно утрамбовать овощи и дать им пройти естественное брожение.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 4 кг;
- морковь — 1 большая горсть;
- соль — 4 ст. л. без верха;
- черный перец горошком — примерно 1 ч. л.;
- лавровый лист — 4–5 шт.
Способ приготовления
- Капусту нашинковать, морковь натереть. Добавить соль, перец горошком и разломанный лавровый лист.
- Осторожно перемешать, не перетирая овощи руками.
- Выложить капусту в чистые банки, каждый слой плотно утрамбовать, чтобы выделился сок и полностью покрыл овощи.
- Поставить банки в поддоны, прикрыть крышками неплотно и оставить для брожения при комнатной температуре.
- Ежедневно прокалывать капусту чистой деревянной шпажкой до дна, выпуская газ, и следить, чтобы она оставалась под рассолом.
- Когда активное брожение утихнет, перенести капусту в холодильник или холодный погреб.
- Перед подачей заправить луком и душистым маслом.
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