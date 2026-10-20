Хрустящая капуста на зиму: простой рецепт с морковью и специями

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная капуста прекрасно подходит в качестве самостоятельной закуски с луком и маслом, а также для приготовления супов и гарниров. Главное — правильно рассчитать количество соли, плотно утрамбовать овощи и дать им пройти естественное брожение.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 4 кг;

морковь — 1 большая горсть;

соль — 4 ст. л. без верха;

черный перец горошком — примерно 1 ч. л.;

лавровый лист — 4–5 шт.

Квашеная капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть. Добавить соль, перец горошком и разломанный лавровый лист. Осторожно перемешать, не перетирая овощи руками. Выложить капусту в чистые банки, каждый слой плотно утрамбовать, чтобы выделился сок и полностью покрыл овощи. Поставить банки в поддоны, прикрыть крышками неплотно и оставить для брожения при комнатной температуре. Ежедневно прокалывать капусту чистой деревянной шпажкой до дна, выпуская газ, и следить, чтобы она оставалась под рассолом. Когда активное брожение утихнет, перенести капусту в холодильник или холодный погреб. Перед подачей заправить луком и душистым маслом.

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