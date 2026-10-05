Квашеная капуста за три дня: хрустящая домашняя заготовка

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящую квашеную капусту можно приготовить всего за несколько дней. Главное — правильно соблюсти пропорции соли и дать овощам достаточно времени для естественного брожения.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

соль — 15–20 г;

морковь — 100 г.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, добавить соль и тщательно перемешать руками, слегка отжимая до появления сока. Накрыть тканью или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре примерно на 3 суток. После ферментации слить лишнюю жидкость, чтобы вкус стал мягче. Добавить натертую морковь и перемешать. Плотно разложить капусту по чистым банкам, утрамбовать, чтобы сверху оставался сок. Закрыть и хранить в холодильнике или другом прохладном месте.

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