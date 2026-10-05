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Главная Вкус Квашеная капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму

Квашеная капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму

Ua ru
5 октября 2026 01:04
Квашеная капуста за три дня: хрустящая домашняя заготовка
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрустящую квашеную капусту можно приготовить всего за несколько дней. Главное — правильно соблюсти пропорции соли и дать овощам достаточно времени для естественного брожения.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • соль — 15–20 г;
  • морковь — 100 г.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, добавить соль и тщательно перемешать руками, слегка отжимая до появления сока.
  2. Накрыть тканью или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре примерно на 3 суток.
  3. После ферментации слить лишнюю жидкость, чтобы вкус стал мягче.
  4. Добавить натертую морковь и перемешать.
  5. Плотно разложить капусту по чистым банкам, утрамбовать, чтобы сверху оставался сок.
  6. Закрыть и хранить в холодильнике или другом прохладном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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