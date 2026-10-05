Квашеная капуста за три дня: хрустящая домашняя заготовка

Квашеная капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму
Ua ru
5 октября 2026 01:04
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua
Хрустящую квашеную капусту можно приготовить всего за несколько дней. Главное — правильно соблюсти пропорции соли и дать овощам достаточно времени для естественного брожения.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- соль — 15–20 г;
- морковь — 100 г.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, добавить соль и тщательно перемешать руками, слегка отжимая до появления сока.
- Накрыть тканью или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре примерно на 3 суток.
- После ферментации слить лишнюю жидкость, чтобы вкус стал мягче.
- Добавить натертую морковь и перемешать.
- Плотно разложить капусту по чистым банкам, утрамбовать, чтобы сверху оставался сок.
- Закрыть и хранить в холодильнике или другом прохладном месте.
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