Квашена капуста за три дні: хрумка домашня заготівля

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрумку квашену капусту можна приготувати всього за кілька днів. Головне — правильно витримати пропорцію солі та дати овочам достатньо часу для природного бродіння.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

сіль — 15–20 г;

морква — 100 г.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи до появи соку. Накрити тканиною або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі приблизно на 3 доби. Після ферментації злити зайву рідину, щоб смак став м’якшим. Додати натерту моркву та перемішати. Щільно розкласти капусту по чистих банках, утрамбувати, щоб зверху залишався сік. Закрити та зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці.

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