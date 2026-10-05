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Головна Смак Квашена капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму

Квашена капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму

Ua ru
5 жовтня 2026 01:04
Квашена капуста за три дні: хрумка домашня заготівля
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Хрумку квашену капусту можна приготувати всього за кілька днів. Головне — правильно витримати пропорцію солі та дати овочам достатньо часу для природного бродіння.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • сіль — 15–20 г;
  • морква — 100 г.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи до появи соку.
  2. Накрити тканиною або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі приблизно на 3 доби.
  3. Після ферментації злити зайву рідину, щоб смак став м’якшим.
  4. Додати натерту моркву та перемішати.
  5. Щільно розкласти капусту по чистих банках, утрамбувати, щоб зверху залишався сік.
  6. Закрити та зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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