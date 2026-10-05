Квашена капуста за три дні: хрумка домашня заготівля

Квашена капуста "Триденка": рецепт заготовки на зиму
Ua ru
5 жовтня 2026 01:04
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua
Хрумку квашену капусту можна приготувати всього за кілька днів. Головне — правильно витримати пропорцію солі та дати овочам достатньо часу для природного бродіння.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- сіль — 15–20 г;
- морква — 100 г.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, додати сіль і ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи до появи соку.
- Накрити тканиною або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі приблизно на 3 доби.
- Після ферментації злити зайву рідину, щоб смак став м’якшим.
- Додати натерту моркву та перемішати.
- Щільно розкласти капусту по чистих банках, утрамбувати, щоб зверху залишався сік.
- Закрити та зберігати в холодильнику або іншому прохолодному місці.
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