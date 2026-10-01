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Головна Смак Квашена капуста в холодній воді: рецепт на 3-літрову банку

Квашена капуста в холодній воді: рецепт на 3-літрову банку

Ua ru
1 жовтня 2026 22:44
Квашена капуста в холодному розсолі: проста заготівля на зиму
Капуста та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб заготівлі особливо простий — капусту не потрібно попередньо заливати гарячим маринадом чи готувати складний розсіл. Достатньо правильно укласти овочі, залити їх холодною водою та залишити для ферментації в прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — приблизно 2 кг;
  • морква — за смаком;
  • сіль без добавок — 2 ст. л.;
  • холодна питна вода — приблизно 1 л.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці.
  2. Перемішати овочі та злегка пом’яти руками без додавання солі.
  3. Щільно наповнити чисту 3-літрову банку капустою з морквою, залишивши близько 2 см до краю.
  4. Додати сіль, залити холодною питною або попередньо кип’яченою та охолодженою водою, щоб вона повністю покрила капусту.
  5. Накрити банку капроновою кришкою та перенести в холодне місце.
  6. Приблизно через 10 днів перевірити рівень розсолу — капуста має залишатися повністю під рідиною.
  7. Готовність визначати за смаком і перебігом ферментації, оскільки термін залежить від температури зберігання.

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рецепт заготівля на зиму квашена капуста ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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