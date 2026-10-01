Квашена капуста в холодному розсолі: проста заготівля на зиму

Капуста та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб заготівлі особливо простий — капусту не потрібно попередньо заливати гарячим маринадом чи готувати складний розсіл. Достатньо правильно укласти овочі, залити їх холодною водою та залишити для ферментації в прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — приблизно 2 кг;

морква — за смаком;

сіль без добавок — 2 ст. л.;

холодна питна вода — приблизно 1 л.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці. Перемішати овочі та злегка пом’яти руками без додавання солі. Щільно наповнити чисту 3-літрову банку капустою з морквою, залишивши близько 2 см до краю. Додати сіль, залити холодною питною або попередньо кип’яченою та охолодженою водою, щоб вона повністю покрила капусту. Накрити банку капроновою кришкою та перенести в холодне місце. Приблизно через 10 днів перевірити рівень розсолу — капуста має залишатися повністю під рідиною. Готовність визначати за смаком і перебігом ферментації, оскільки термін залежить від температури зберігання.

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