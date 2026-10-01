Квашена капуста в холодному розсолі: проста заготівля на зиму

Квашена капуста в холодній воді: рецепт на 3-літрову банку
Ua ru
1 жовтня 2026 22:44
Капуста та сіль. Фото: smachnenke.com.ua
Цей спосіб заготівлі особливо простий — капусту не потрібно попередньо заливати гарячим маринадом чи готувати складний розсіл. Достатньо правильно укласти овочі, залити їх холодною водою та залишити для ферментації в прохолодному місці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — приблизно 2 кг;
- морква — за смаком;
- сіль без добавок — 2 ст. л.;
- холодна питна вода — приблизно 1 л.
Спосіб приготування
- Нашаткувати капусту, моркву натерти на великій тертці.
- Перемішати овочі та злегка пом’яти руками без додавання солі.
- Щільно наповнити чисту 3-літрову банку капустою з морквою, залишивши близько 2 см до краю.
- Додати сіль, залити холодною питною або попередньо кип’яченою та охолодженою водою, щоб вона повністю покрила капусту.
- Накрити банку капроновою кришкою та перенести в холодне місце.
- Приблизно через 10 днів перевірити рівень розсолу — капуста має залишатися повністю під рідиною.
- Готовність визначати за смаком і перебігом ферментації, оскільки термін залежить від температури зберігання.
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