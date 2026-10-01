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Главная Вкус Квашеная капуста в холодной воде: рецепт на 3-литровую банку

Квашеная капуста в холодной воде: рецепт на 3-литровую банку

Ua ru
1 октября 2026 22:44
Квашеная капуста в холодном рассоле: простая заготовка на зиму
Капуста и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ заготовки особенно прост — капусту не нужно предварительно заливать горячим маринадом или готовить сложный рассол. Достаточно правильно уложить овощи, залить их холодной водой и оставить для брожения в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — примерно 2 кг;
  • морковь — по вкусу;
  • соль без добавок — 2 ст. л.;
  • холодная питьевая вода — примерно 1 л.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке.
  2. Перемешать овощи и слегка помять руками без добавления соли.
  3. Плотно наполнить чистую 3-литровую банку капустой с морковью, оставив около 2 см до края.
  4. Добавить соль, залить холодной питьевой или предварительно кипяченой и охлажденной водой, чтобы она полностью покрыла капусту.
  5. Накройте банку капроновой крышкой и перенесите в прохладное место.
  6. Примерно через 10 дней проверить уровень рассола — капуста должна оставаться полностью под жидкостью.
  7. Готовность определять по вкусу и ходу ферментации, поскольку срок зависит от температуры хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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