Квашеная капуста в холодном рассоле: простая заготовка на зиму

Капуста и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ заготовки особенно прост — капусту не нужно предварительно заливать горячим маринадом или готовить сложный рассол. Достаточно правильно уложить овощи, залить их холодной водой и оставить для брожения в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — примерно 2 кг;

морковь — по вкусу;

соль без добавок — 2 ст. л.;

холодная питьевая вода — примерно 1 л.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке. Перемешать овощи и слегка помять руками без добавления соли. Плотно наполнить чистую 3-литровую банку капустой с морковью, оставив около 2 см до края. Добавить соль, залить холодной питьевой или предварительно кипяченой и охлажденной водой, чтобы она полностью покрыла капусту. Накройте банку капроновой крышкой и перенесите в прохладное место. Примерно через 10 дней проверить уровень рассола — капуста должна оставаться полностью под жидкостью. Готовность определять по вкусу и ходу ферментации, поскольку срок зависит от температуры хранения.

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