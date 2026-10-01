Квашеная капуста в холодном рассоле: простая заготовка на зиму

Квашеная капуста в холодной воде: рецепт на 3-литровую банку
Ua ru
1 октября 2026 22:44
Капуста и соль. Фото: smachnenke.com.ua
Этот способ заготовки особенно прост — капусту не нужно предварительно заливать горячим маринадом или готовить сложный рассол. Достаточно правильно уложить овощи, залить их холодной водой и оставить для брожения в прохладном месте.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — примерно 2 кг;
- морковь — по вкусу;
- соль без добавок — 2 ст. л.;
- холодная питьевая вода — примерно 1 л.
Способ приготовления
- Нашинковать капусту, морковь натереть на крупной терке.
- Перемешать овощи и слегка помять руками без добавления соли.
- Плотно наполнить чистую 3-литровую банку капустой с морковью, оставив около 2 см до края.
- Добавить соль, залить холодной питьевой или предварительно кипяченой и охлажденной водой, чтобы она полностью покрыла капусту.
- Накройте банку капроновой крышкой и перенесите в прохладное место.
- Примерно через 10 дней проверить уровень рассола — капуста должна оставаться полностью под жидкостью.
- Готовность определять по вкусу и ходу ферментации, поскольку срок зависит от температуры хранения.
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