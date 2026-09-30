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Главная Вкус Квашеная капуста в собственном соку: пропорции на одну 3-литровую банку

Квашеная капуста в собственном соку: пропорции на одну 3-литровую банку

Ua ru
30 сентября 2026 22:44
Квашеная капуста в собственном соку: домашняя заготовка без воды
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капусту не нужно заливать водой — достаточно правильно отмерить соль и хорошо утрамбовать овощи в банке. Во время брожения важно регулярно выпускать газ и следить, чтобы капуста оставалась полностью под собственным соком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2,9–3 кг;
  • морковь — 1 шт. (примерно 150 г);
  • каменная соль — 50 г;
  • лавровый лист — 3–4 шт.;
  • чёрный перец горошком — 20 шт.;
  • душистый перец горошком — 10 шт.;
  • тмин или семена укропа — по желанию.
рецепт квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать подготовленную капусту, морковь натереть на терке.
  2. Добавить 50 г соли, перемешать и слегка размять руками до появления сока.
  3. Выкладывать капусту в чистую 3-литровую банку порциями, хорошо утрамбовывая.
  4. Между слоями добавлять лавровый лист и перец. Воду не добавлять.
  5. Оставить сверху немного свободного места, накрыть марлей или неплотной крышкой и поставить банку в глубокую миску.
  6. Закислять при комнатной температуре примерно 3–4 суток, ориентируясь на вкус и температуру в помещении.
  7. Два раза в день прокалывать капусту чистой деревянной палочкой до дна, выпуская газ, и снова прижимать овощи под сок.
  8. По окончании активного брожения закрыть банку и переставить в холодильник.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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