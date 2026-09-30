Квашеная капуста в собственном соку: домашняя заготовка без воды

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капусту не нужно заливать водой — достаточно правильно отмерить соль и хорошо утрамбовать овощи в банке. Во время брожения важно регулярно выпускать газ и следить, чтобы капуста оставалась полностью под собственным соком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 2,9–3 кг;

морковь — 1 шт. (примерно 150 г);

каменная соль — 50 г;

лавровый лист — 3–4 шт.;

чёрный перец горошком — 20 шт.;

душистый перец горошком — 10 шт.;

тмин или семена укропа — по желанию.

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Тонко нашинковать подготовленную капусту, морковь натереть на терке. Добавить 50 г соли, перемешать и слегка размять руками до появления сока. Выкладывать капусту в чистую 3-литровую банку порциями, хорошо утрамбовывая. Между слоями добавлять лавровый лист и перец. Воду не добавлять. Оставить сверху немного свободного места, накрыть марлей или неплотной крышкой и поставить банку в глубокую миску. Закислять при комнатной температуре примерно 3–4 суток, ориентируясь на вкус и температуру в помещении. Два раза в день прокалывать капусту чистой деревянной палочкой до дна, выпуская газ, и снова прижимать овощи под сок. По окончании активного брожения закрыть банку и переставить в холодильник.

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