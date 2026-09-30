Квашеная капуста в собственном соку: домашняя заготовка без воды

Квашеная капуста в собственном соку: пропорции на одну 3-литровую банку
Ua ru
30 сентября 2026 22:44
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Капусту не нужно заливать водой — достаточно правильно отмерить соль и хорошо утрамбовать овощи в банке. Во время брожения важно регулярно выпускать газ и следить, чтобы капуста оставалась полностью под собственным соком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 2,9–3 кг;
- морковь — 1 шт. (примерно 150 г);
- каменная соль — 50 г;
- лавровый лист — 3–4 шт.;
- чёрный перец горошком — 20 шт.;
- душистый перец горошком — 10 шт.;
- тмин или семена укропа — по желанию.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать подготовленную капусту, морковь натереть на терке.
- Добавить 50 г соли, перемешать и слегка размять руками до появления сока.
- Выкладывать капусту в чистую 3-литровую банку порциями, хорошо утрамбовывая.
- Между слоями добавлять лавровый лист и перец. Воду не добавлять.
- Оставить сверху немного свободного места, накрыть марлей или неплотной крышкой и поставить банку в глубокую миску.
- Закислять при комнатной температуре примерно 3–4 суток, ориентируясь на вкус и температуру в помещении.
- Два раза в день прокалывать капусту чистой деревянной палочкой до дна, выпуская газ, и снова прижимать овощи под сок.
- По окончании активного брожения закрыть банку и переставить в холодильник.
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