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Главная Вкус Капуста "по-корейски": вкуснее квашеной, хранится до весны

Капуста "по-корейски": вкуснее квашеной, хранится до весны

Ua ru
29 сентября 2026 21:44
Капуста по-корейски на зиму: хрустящая закуска с ароматными специями
Капуста "по-корейски". Фото: smachnenke.com.ua

Капуста получается хрустящей, ароматной и с приятным кисло-сладким вкусом. Заготовка готовится без длительного квашения, поэтому ее удобно приготовить заранее и оставить на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — примерно 1,5 кг;
  • морковь — 250 г;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • чеснок — 5–6 зубчиков.

Для маринада:

  • вода — 1,2 л;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 5 ст. л.
рецепт капусти по-корейськи
Нарезанная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать капусту крупными кусочками, морковь натереть на терке для корейской моркови.
  2. На дно стерилизованной 3-литровой банки выложить перец, лавровый лист и чеснок.
  3. Далее слоями наполнить банку капустой и морковью.
  4. Залить овощи кипятком, накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 10 минут.
  5. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и приправой. Добавить уксус и снять с огня.
  6. Слить воду из банки, залить капусту кипящим маринадом и сразу закатать.
  7. Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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