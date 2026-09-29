Капуста по-корейски на зиму: хрустящая закуска с ароматными специями

Капуста "по-корейски": вкуснее квашеной, хранится до весны
Ua ru
29 сентября 2026 21:44
Капуста "по-корейски". Фото: smachnenke.com.ua
Капуста получается хрустящей, ароматной и с приятным кисло-сладким вкусом. Заготовка готовится без длительного квашения, поэтому ее удобно приготовить заранее и оставить на зиму.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — примерно 1,5 кг;
- морковь — 250 г;
- лавровый лист — 2 шт.;
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- чеснок — 5–6 зубчиков.
Для маринада:
- вода — 1,2 л;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 5 ст. л.
Способ приготовления
- Нарезать капусту крупными кусочками, морковь натереть на терке для корейской моркови.
- На дно стерилизованной 3-литровой банки выложить перец, лавровый лист и чеснок.
- Далее слоями наполнить банку капустой и морковью.
- Залить овощи кипятком, накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 10 минут.
- Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и приправой. Добавить уксус и снять с огня.
- Слить воду из банки, залить капусту кипящим маринадом и сразу закатать.
- Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.
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