Капуста по-корейски на зиму: хрустящая закуска с ароматными специями

Капуста "по-корейски". Фото: smachnenke.com.ua

Капуста получается хрустящей, ароматной и с приятным кисло-сладким вкусом. Заготовка готовится без длительного квашения, поэтому ее удобно приготовить заранее и оставить на зиму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — примерно 1,5 кг;

морковь — 250 г;

лавровый лист — 2 шт.;

чёрный перец горошком — 10 шт.;

чеснок — 5–6 зубчиков.

Для маринада:

вода — 1,2 л;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

приправа для моркови по-корейски — 1 ст. л.;

уксус 9% — 5 ст. л.

Нарезанная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать капусту крупными кусочками, морковь натереть на терке для корейской моркови. На дно стерилизованной 3-литровой банки выложить перец, лавровый лист и чеснок. Далее слоями наполнить банку капустой и морковью. Залить овощи кипятком, накрыть стерилизованной крышкой и оставить на 10 минут. Для маринада вскипятить воду с солью, сахаром и приправой. Добавить уксус и снять с огня. Слить воду из банки, залить капусту кипящим маринадом и сразу закатать. Перевернуть банку, укутать и оставить до полного остывания.

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