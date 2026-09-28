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Главная Вкус Квашеная капуста "1000": пропорции, которые никогда не подводят

Квашеная капуста "1000": пропорции, которые никогда не подводят

Ua ru
28 сентября 2026 20:44
Квашеная капуста по проверенным пропорциям: хрустящая домашняя заготовка
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ не требует сложных манипуляций или специального оборудования. Достаточно тонко нашинковать капусту, добавить морковь, залить простым рассолом и дождаться завершения брожения. Уже через 3–4 дня домашнюю заготовку можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 2 кг;
  • морковь — 2 шт.;
  • вода — 1 литр;
  • соль — 1,5 ст. л. с большой горкой;
  • сахар — 2 ч. л. с горкой.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Снять с капусты верхние листья, разрезать кочан пополам и удалить кочерыжку.
  2. Тонко нашинковать капусту, морковь натереть на терке для корейской моркови.
  3. Осторожно перемешать овощи, не пережимая их руками.
  4. Переложить капусту с морковью в 3-литровую банку и плотно утрамбовать.
  5. Залить водой до самого верха, затем слить ее в отдельную ёмкость.
  6. Добавить соль и сахар, хорошо перемешать и вернуть рассол в банку.
  7. Поставить банку в теплое место на тарелку или поддон.
  8. Через 12 часов, когда начнётся активное брожение, дважды в день прокалывать капусту чистой палочкой, выпуская газ.
  9. Заквашивать 3–4 дня в зависимости от желаемой кислинки. После этого переставить банку в прохладное место для хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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