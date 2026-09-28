Квашеная капуста по проверенным пропорциям: хрустящая домашняя заготовка

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ не требует сложных манипуляций или специального оборудования. Достаточно тонко нашинковать капусту, добавить морковь, залить простым рассолом и дождаться завершения брожения. Уже через 3–4 дня домашнюю заготовку можно подавать к столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 2 кг;

морковь — 2 шт.;

вода — 1 литр;

соль — 1,5 ст. л. с большой горкой;

сахар — 2 ч. л. с горкой.

Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Снять с капусты верхние листья, разрезать кочан пополам и удалить кочерыжку. Тонко нашинковать капусту, морковь натереть на терке для корейской моркови. Осторожно перемешать овощи, не пережимая их руками. Переложить капусту с морковью в 3-литровую банку и плотно утрамбовать. Залить водой до самого верха, затем слить ее в отдельную ёмкость. Добавить соль и сахар, хорошо перемешать и вернуть рассол в банку. Поставить банку в теплое место на тарелку или поддон. Через 12 часов, когда начнётся активное брожение, дважды в день прокалывать капусту чистой палочкой, выпуская газ. Заквашивать 3–4 дня в зависимости от желаемой кислинки. После этого переставить банку в прохладное место для хранения.

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