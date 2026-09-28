Квашеная капуста по проверенным пропорциям: хрустящая домашняя заготовка

Квашеная капуста "1000": пропорции, которые никогда не подводят
Ua ru
28 сентября 2026 20:44
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Этот способ не требует сложных манипуляций или специального оборудования. Достаточно тонко нашинковать капусту, добавить морковь, залить простым рассолом и дождаться завершения брожения. Уже через 3–4 дня домашнюю заготовку можно подавать к столу.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 2 кг;
- морковь — 2 шт.;
- вода — 1 литр;
- соль — 1,5 ст. л. с большой горкой;
- сахар — 2 ч. л. с горкой.
Способ приготовления
- Снять с капусты верхние листья, разрезать кочан пополам и удалить кочерыжку.
- Тонко нашинковать капусту, морковь натереть на терке для корейской моркови.
- Осторожно перемешать овощи, не пережимая их руками.
- Переложить капусту с морковью в 3-литровую банку и плотно утрамбовать.
- Залить водой до самого верха, затем слить ее в отдельную ёмкость.
- Добавить соль и сахар, хорошо перемешать и вернуть рассол в банку.
- Поставить банку в теплое место на тарелку или поддон.
- Через 12 часов, когда начнётся активное брожение, дважды в день прокалывать капусту чистой палочкой, выпуская газ.
- Заквашивать 3–4 дня в зависимости от желаемой кислинки. После этого переставить банку в прохладное место для хранения.
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