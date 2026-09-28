Квашена капуста за перевіреними пропорціями: хрумка домашня заготівля

Квашена капуста "1000": пропорції, які ніколи не підводять
Ua ru
28 вересня 2026 20:44
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Цей спосіб не потребує складних маніпуляцій чи спеціального інвентарю. Достатньо тонко нашаткувати капусту, додати моркву, залити простим розсолом і дочекатися завершення бродіння. Уже через 3–4 дні домашню заготівлю можна подавати до столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 2 кг;
- морква — 2 шт.;
- вода — 1 літр;
- сіль — 1,5 ст. л. з великою гіркою;
- цукор — 2 ч. л. з гіркою.
Спосіб приготування
- Зняти з капусти верхні листки, розрізати качан навпіл і видалити качанчик.
- Тонко нашаткувати капусту, моркву натерти на тертці для корейської моркви.
- Обережно перемішати овочі, не перетискаючи їх руками.
- Перекласти капусту з морквою в 3-літрову банку та щільно утрамбувати.
- Залити водою до самого верху, потім злити її в окрему ємність.
- Додати сіль і цукор, добре перемішати та повернути розсіл у банку.
- Поставити банку в тепле місце на тарілку або піддон.
- Через 12 годин, коли почнеться активне бродіння, двічі на день проколювати капусту чистою паличкою, випускаючи газ.
- Квасити 3–4 дні залежно від бажаної кислинки. Після цього переставити банку в прохолодне місце для зберігання.
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