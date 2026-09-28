Квашена капуста за перевіреними пропорціями: хрумка домашня заготівля

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб не потребує складних маніпуляцій чи спеціального інвентарю. Достатньо тонко нашаткувати капусту, додати моркву, залити простим розсолом і дочекатися завершення бродіння. Уже через 3–4 дні домашню заготівлю можна подавати до столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 2 кг;

морква — 2 шт.;

вода — 1 літр;

сіль — 1,5 ст. л. з великою гіркою;

цукор — 2 ч. л. з гіркою.

Капуста в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Зняти з капусти верхні листки, розрізати качан навпіл і видалити качанчик. Тонко нашаткувати капусту, моркву натерти на тертці для корейської моркви. Обережно перемішати овочі, не перетискаючи їх руками. Перекласти капусту з морквою в 3-літрову банку та щільно утрамбувати. Залити водою до самого верху, потім злити її в окрему ємність. Додати сіль і цукор, добре перемішати та повернути розсіл у банку. Поставити банку в тепле місце на тарілку або піддон. Через 12 годин, коли почнеться активне бродіння, двічі на день проколювати капусту чистою паличкою, випускаючи газ. Квасити 3–4 дні залежно від бажаної кислинки. Після цього переставити банку в прохолодне місце для зберігання.

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