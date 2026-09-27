Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

За страдицією капусту квасять на зростаючий Місяць і в так звані "жіночі" дні — середу, п’ятницю або суботу. Водночас це саме народне правило, а якість готової капусти значною мірою залежить від сорту овочів, кількості солі, температури та правильного бродіння.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Коли квасити капусту у вересні та жовтні 2026 року — сприятливі дні за народною традицією

У вересні та жовтні 2026 року для квашення капусти можна обрати дні на зростаючий Місяць, які припадають на середу, п’ятницю або суботу. Зібрали конкретні дати та простий рецепт хрумкої домашньої капусти.

За сімейною традицією капусту квасять на зростаючий Місяць і в так звані "жіночі" дні — середу, п’ятницю або суботу. Водночас це саме народне правило, а якість готової капусти значною мірою залежить від сорту овочів, кількості солі, температури та правильного бродіння.

Вересень 2026 року

Молодик припадає на 10–11 вересня, а повня — на 26 вересня. Тому за цією традицією для квашення можна обрати:

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12 вересня — субота;

16 вересня — середа;

18 вересня — п’ятниця;

19 вересня — субота;

23 вересня — середа;

25 вересня — п’ятниця.

Жовтень 2026 року

У жовтні молодик припадає на 10 число, а повня — на 26 жовтня. Відповідно, для квашення підходять:

14 жовтня — середа;

16 жовтня — п’ятниця;

17 жовтня — субота;

21 жовтня — середа;

23 жовтня — п’ятниця;

24 жовтня — субота.

Найкраще обирати свіжу пізню капусту з щільними головками. Дотримання місячного календаря є народною традицією, а не обов’язковою умовою для успішного квашення.

Приготування капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 1 кг;

морква — 1 середня шт.;

кип’ячена охолоджена вода — 1 л.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати капусту, натерти моркву та легко перемішати, не перетираючи овочі. Перекласти в чисту банку та злегка ущільнити. Розчинити сіль в охолодженій кип’яченій воді, залити капусту так, щоб вона була повністю покрита розсолом. Поставити банку в миску та залишити при кімнатній температурі на 5–6 днів. Щодня протикати капусту до самого дна дерев’яною шпажкою, щоб випускати газ. Після завершення активного бродіння додати цукор, долити розсолом, закрити банку та поставити в холодильник або прохолодний підвал ще на 1–2 дні. Готову капусту подавати з цибулею та ароматною олією або використовувати для вареників, пирогів та інших домашніх страв.

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