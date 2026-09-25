Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашена капуста в 3 л банці: 1 інгредієнт і виходить в рази смачніша

Квашена капуста в 3 л банці: 1 інгредієнт і виходить в рази смачніша

Ua ru
25 вересня 2026 15:14
Хрумка квашена капуста з медом: простий рецепт у 3-літровій банці
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Мед у цьому рецепті додає розсолу легку солодкість і робить смак капусти більш виразним. Готувати заготівлю нескладно, а після кількох днів ферментації вона стає ароматною, хрумкою та готовою до зберігання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • капуста — 2,3–2,4 кг;
  • морква — 1 шт. (150 г);
  • лавровий лист — 5 шт.;
  • чорний перець горошком — 20 шт.

Для розсолу:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 60 г;
  • мед — 30 г.
рецепт квашеної капусти з медом
Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати.
  2. Не додаючи сіль, злегка пом’яти овочі руками, щоб зберегти хрумкість.
  3. Щільно укласти капусту з морквою в чисту 3-літрову банку, перекладаючи лавровим листом і чорним перцем.
  4. Для розсолу розчинити сіль і мед у 1 л холодної кип’яченої води.
  5. Залити капусту, щоб розсіл повністю її покрив.
  6. Поставити банку в миску, накрити марлею або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні.
  7. Двічі на день протикати капусту до дна, щоб випускати газ.
  8. Після завершення бродіння закрити банку та переставити в холодильник.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Читайте також:

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

рецепт заготівля на зиму квашена капуста ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації