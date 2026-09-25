Хрумка квашена капуста з медом: простий рецепт у 3-літровій банці

Квашена капуста в 3 л банці: 1 інгредієнт і виходить в рази смачніша
Ua ru
25 вересня 2026 15:14
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Мед у цьому рецепті додає розсолу легку солодкість і робить смак капусти більш виразним. Готувати заготівлю нескладно, а після кількох днів ферментації вона стає ароматною, хрумкою та готовою до зберігання в холодильнику.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 2,3–2,4 кг;
- морква — 1 шт. (150 г);
- лавровий лист — 5 шт.;
- чорний перець горошком — 20 шт.
Для розсолу:
- вода — 1 л;
- сіль — 60 г;
- мед — 30 г.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати.
- Не додаючи сіль, злегка пом’яти овочі руками, щоб зберегти хрумкість.
- Щільно укласти капусту з морквою в чисту 3-літрову банку, перекладаючи лавровим листом і чорним перцем.
- Для розсолу розчинити сіль і мед у 1 л холодної кип’яченої води.
- Залити капусту, щоб розсіл повністю її покрив.
- Поставити банку в миску, накрити марлею або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні.
- Двічі на день протикати капусту до дна, щоб випускати газ.
- Після завершення бродіння закрити банку та переставити в холодильник.
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