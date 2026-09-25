Хрумка квашена капуста з медом: простий рецепт у 3-літровій банці

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Мед у цьому рецепті додає розсолу легку солодкість і робить смак капусти більш виразним. Готувати заготівлю нескладно, а після кількох днів ферментації вона стає ароматною, хрумкою та готовою до зберігання в холодильнику.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 2,3–2,4 кг;

морква — 1 шт. (150 г);

лавровий лист — 5 шт.;

чорний перець горошком — 20 шт.

Для розсолу:

вода — 1 л;

сіль — 60 г;

мед — 30 г.

Капуста та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та перемішати. Не додаючи сіль, злегка пом’яти овочі руками, щоб зберегти хрумкість. Щільно укласти капусту з морквою в чисту 3-літрову банку, перекладаючи лавровим листом і чорним перцем. Для розсолу розчинити сіль і мед у 1 л холодної кип’яченої води. Залити капусту, щоб розсіл повністю її покрив. Поставити банку в миску, накрити марлею або кришкою з отворами та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Двічі на день протикати капусту до дна, щоб випускати газ. Після завершення бродіння закрити банку та переставити в холодильник.

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