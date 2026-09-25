Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля для тривалого зберігання

Квашена капуста, яка добре зберігається: рецепт на зиму
Ua ru
25 вересня 2026 01:04
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Капуста виходить хрумкою, соковитою та добре зберігається у прохолодному місці. Особливість рецепта — використання холодного розсолу, гніту під час квашення та додаткове провітрювання готової капусти перед закладанням у банки.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- капуста — 24 кг;
- морква — 4 кг;
- сіль — 24 ст. л.;
- цукор — 12 ст. л.
Для розсолу на 12 кг капусти:
- холодна чиста вода — 6 л;
- сіль — 12 ст. л.;
- цукор — 6 ст. л.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та добре перемішати овочі.
- Розділити масу на дві частини по 12 кг капусти.
- Для кожної частини розчинити в 6 л холодної води 12 ст. л. солі та 6 ст. л. цукру.
- Залити капусту розсолом, добре ущільнити та встановити гніт.
- Залишити кваситися на 3–4 доби. Після появи бульбашок перекласти капусту у широкі ємності та залишити без ущільнення на деякий час, щоб вийшла зайва гіркота.
- Після цього щільно розкласти капусту в чисті банки та перенести у прохолодне місце для зберігання.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Читайте також:
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.