Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля для тривалого зберігання

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста виходить хрумкою, соковитою та добре зберігається у прохолодному місці. Особливість рецепта — використання холодного розсолу, гніту під час квашення та додаткове провітрювання готової капусти перед закладанням у банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 24 кг;

морква — 4 кг;

сіль — 24 ст. л.;

цукор — 12 ст. л.

Для розсолу на 12 кг капусти:

холодна чиста вода — 6 л;

сіль — 12 ст. л.;

цукор — 6 ст. л.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та добре перемішати овочі. Розділити масу на дві частини по 12 кг капусти. Для кожної частини розчинити в 6 л холодної води 12 ст. л. солі та 6 ст. л. цукру. Залити капусту розсолом, добре ущільнити та встановити гніт. Залишити кваситися на 3–4 доби. Після появи бульбашок перекласти капусту у широкі ємності та залишити без ущільнення на деякий час, щоб вийшла зайва гіркота. Після цього щільно розкласти капусту в чисті банки та перенести у прохолодне місце для зберігання.

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