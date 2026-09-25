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Головна Смак Квашена капуста, яка добре зберігається: рецепт на зиму

Квашена капуста, яка добре зберігається: рецепт на зиму

Ua ru
25 вересня 2026 01:04
Квашена капуста на зиму: хрумка заготівля для тривалого зберігання
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста виходить хрумкою, соковитою та добре зберігається у прохолодному місці. Особливість рецепта — використання холодного розсолу, гніту під час квашення та додаткове провітрювання готової капусти перед закладанням у банки.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста — 24 кг;
  • морква — 4 кг;
  • сіль — 24 ст. л.;
  • цукор — 12 ст. л.

Для розсолу на 12 кг капусти:

  • холодна чиста вода — 6 л;
  • сіль — 12 ст. л.;
  • цукор — 6 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти та добре перемішати овочі.
  2. Розділити масу на дві частини по 12 кг капусти.
  3. Для кожної частини розчинити в 6 л холодної води 12 ст. л. солі та 6 ст. л. цукру.
  4. Залити капусту розсолом, добре ущільнити та встановити гніт.
  5. Залишити кваситися на 3–4 доби. Після появи бульбашок перекласти капусту у широкі ємності та залишити без ущільнення на деякий час, щоб вийшла зайва гіркота.
  6. Після цього щільно розкласти капусту в чисті банки та перенести у прохолодне місце для зберігання.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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