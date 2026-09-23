Квашена капуста в холодному розсолі: хрумка та корисна зимова заготівля

Квашена капуста на зиму в холодному розсолі: секрет рецепта
Ua ru
23 вересня 2026 14:44
Капуста в розсолі. Фото: smachnenke.com.ua
Цей спосіб особливо зручний для великої кількості капусти. Овочі достатньо залити холодним розсолом, витримати годину та перекласти в банки для повільного квашення у прохолодному місці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — 4 головки по 3,3–3,5 кг;
- морква — 4 шт. по 200–250 г.
Для розсолу:
- холодна чиста вода — 10 л;
- сіль — 600 г.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
- Змішати овочі руками, не перетираючи та не додаючи сіль.
- Для розсолу розчинити сіль у 10 л холодної води.
- Залити капусту з морквою та залишити на 40–60 хвилин, щоб овочі просочилися розсолом.
- Перекласти капусту в чисті 3-літрові банки, злегка притискаючи кожен шар.
- Залити розсолом так, щоб овочі були повністю покриті рідиною.
- Банки закрити кришками та перенести у прохолодне місце.
- Залишити для квашення приблизно на 10–14 днів, орієнтуючись на температуру та смак капусти.
- Готову заготівлю зберігати в прохолодному льосі.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти
Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.
Читайте також:
Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.
Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.
Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.