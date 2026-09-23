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Головна Смак Квашена капуста на зиму в холодному розсолі: секрет рецепта

Квашена капуста на зиму в холодному розсолі: секрет рецепта

Ua ru
23 вересня 2026 14:44
Квашена капуста в холодному розсолі: хрумка та корисна зимова заготівля
Капуста в розсолі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб особливо зручний для великої кількості капусти. Овочі достатньо залити холодним розсолом, витримати годину та перекласти в банки для повільного квашення у прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — 4 головки по 3,3–3,5 кг;
  • морква — 4 шт. по 200–250 г.

Для розсолу:

  • холодна чиста вода — 10 л;
  • сіль — 600 г.
рецепт квашеної капусти
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці.
  2. Змішати овочі руками, не перетираючи та не додаючи сіль.
  3. Для розсолу розчинити сіль у 10 л холодної води.
  4. Залити капусту з морквою та залишити на 40–60 хвилин, щоб овочі просочилися розсолом.
  5. Перекласти капусту в чисті 3-літрові банки, злегка притискаючи кожен шар.
  6. Залити розсолом так, щоб овочі були повністю покриті рідиною.
  7. Банки закрити кришками та перенести у прохолодне місце.
  8. Залишити для квашення приблизно на 10–14 днів, орієнтуючись на температуру та смак капусти.
  9. Готову заготівлю зберігати в прохолодному льосі.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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