Квашена капуста в холодному розсолі: хрумка та корисна зимова заготівля

Капуста в розсолі. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб особливо зручний для великої кількості капусти. Овочі достатньо залити холодним розсолом, витримати годину та перекласти в банки для повільного квашення у прохолодному місці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — 4 головки по 3,3–3,5 кг;

морква — 4 шт. по 200–250 г.

Для розсолу:

холодна чиста вода — 10 л;

сіль — 600 г.

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на великій тертці. Змішати овочі руками, не перетираючи та не додаючи сіль. Для розсолу розчинити сіль у 10 л холодної води. Залити капусту з морквою та залишити на 40–60 хвилин, щоб овочі просочилися розсолом. Перекласти капусту в чисті 3-літрові банки, злегка притискаючи кожен шар. Залити розсолом так, щоб овочі були повністю покриті рідиною. Банки закрити кришками та перенести у прохолодне місце. Залишити для квашення приблизно на 10–14 днів, орієнтуючись на температуру та смак капусти. Готову заготівлю зберігати в прохолодному льосі.

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