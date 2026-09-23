Квашеная капуста в холодном рассоле: хрустящая и полезная зимняя заготовка

Квашеная капуста на зиму в холодном рассоле: секрет рецепта
Ua ru
23 сентября 2026 14:44
Капуста в рассоле. Фото: smachnenke.com.ua
Этот способ особенно удобен при большом количестве капусты. Овощи достаточно залить холодным рассолом, выдержать час и переложить в банки для медленного квашения в прохладном месте.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 4 кочана по 3,3–3,5 кг;
- морковь — 4 шт. по 200–250 г.
Для рассола:
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- холодная чистая вода — 10 л;
- соль — 600 г.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
- Смешать овощи руками, не перетирая и не добавляя соль.
- Для рассола растворить соль в 10 л холодной воды.
- Залить капусту с морковью и оставить на 40–60 минут, чтобы овощи пропитались рассолом.
- Переложить капусту в чистые 3-литровые банки, слегка прижимая каждый слой.
- Залить рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью.
- Банки закрыть крышками и перенести в прохладное место.
- Оставить для квашения примерно на 10–14 дней, ориентируясь на температуру и вкус капусты.
- Готовую заготовку хранить в прохладном погребе.
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