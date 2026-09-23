Квашеная капуста в холодном рассоле: хрустящая и полезная зимняя заготовка

Капуста в рассоле. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ особенно удобен при большом количестве капусты. Овощи достаточно залить холодным рассолом, выдержать час и переложить в банки для медленного квашения в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 4 кочана по 3,3–3,5 кг;

морковь — 4 шт. по 200–250 г.

Для рассола:

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холодная чистая вода — 10 л;

соль — 600 г.

Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке. Смешать овощи руками, не перетирая и не добавляя соль. Для рассола растворить соль в 10 л холодной воды. Залить капусту с морковью и оставить на 40–60 минут, чтобы овощи пропитались рассолом. Переложить капусту в чистые 3-литровые банки, слегка прижимая каждый слой. Залить рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью. Банки закрыть крышками и перенести в прохладное место. Оставить для квашения примерно на 10–14 дней, ориентируясь на температуру и вкус капусты. Готовую заготовку хранить в прохладном погребе.

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