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Главная Вкус Квашеная капуста на зиму в холодном рассоле: секрет рецепта

Квашеная капуста на зиму в холодном рассоле: секрет рецепта

Ua ru
23 сентября 2026 14:44
Квашеная капуста в холодном рассоле: хрустящая и полезная зимняя заготовка
Капуста в рассоле. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ особенно удобен при большом количестве капусты. Овощи достаточно залить холодным рассолом, выдержать час и переложить в банки для медленного квашения в прохладном месте.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 4 кочана по 3,3–3,5 кг;
  • морковь — 4 шт. по 200–250 г.

Для рассола:

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  • холодная чистая вода — 10 л;
  • соль — 600 г.
рецепт квашеної капусти
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть на крупной терке.
  2. Смешать овощи руками, не перетирая и не добавляя соль.
  3. Для рассола растворить соль в 10 л холодной воды.
  4. Залить капусту с морковью и оставить на 40–60 минут, чтобы овощи пропитались рассолом.
  5. Переложить капусту в чистые 3-литровые банки, слегка прижимая каждый слой.
  6. Залить рассолом так, чтобы овощи были полностью покрыты жидкостью.
  7. Банки закрыть крышками и перенести в прохладное место.
  8. Оставить для квашения примерно на 10–14 дней, ориентируясь на температуру и вкус капусты.
  9. Готовую заготовку хранить в прохладном погребе.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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