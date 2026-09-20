Хрустящая квашеная капуста в 3-литровой банке: простой рецепт с точными пропорциями

Квашеная капуста "Идеал": точные пропорции для 3 л банки
Ua ru
20 сентября 2026 12:04
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Этот способ квашения подойдет для домашних заготовок без сложных ингредиентов. Капусту достаточно залить простым рассолом и оставить на несколько дней для естественного брожения.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 2,5 кг;
- морковь — 1 шт.;
- кипяченая и охлажденная вода — 1 л;
- соль — 2 ст. л. с небольшой горкой.
Способ приготовления
- Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, перемешать и переложить в 3-литровую банку, слегка уплотняя.
- Для рассола растворить соль в литре охлажденной кипяченой воды и залить капусту.
- Поставить банку в емкость, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня.
- Ежедневно протыкать капусту чистой палочкой до дна, чтобы выпускать газы.
- По окончании брожения, когда пена исчезнет, а рассол станет светлым, накрыть банку крышкой и переставить в холодильник или погреб.
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