Хрустящая квашеная капуста в 3-литровой банке: простой рецепт с точными пропорциями

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ квашения подойдет для домашних заготовок без сложных ингредиентов. Капусту достаточно залить простым рассолом и оставить на несколько дней для естественного брожения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — 2,5 кг;

морковь — 1 шт.;

кипяченая и охлажденная вода — 1 л;

соль — 2 ст. л. с небольшой горкой.

Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, перемешать и переложить в 3-литровую банку, слегка уплотняя. Для рассола растворить соль в литре охлажденной кипяченой воды и залить капусту. Поставить банку в емкость, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня. Ежедневно протыкать капусту чистой палочкой до дна, чтобы выпускать газы. По окончании брожения, когда пена исчезнет, а рассол станет светлым, накрыть банку крышкой и переставить в холодильник или погреб.

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