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Главная Вкус Квашеная капуста "Идеал": точные пропорции для 3 л банки

Квашеная капуста "Идеал": точные пропорции для 3 л банки

Ua ru
20 сентября 2026 12:04
Хрустящая квашеная капуста в 3-литровой банке: простой рецепт с точными пропорциями
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Этот способ квашения подойдет для домашних заготовок без сложных ингредиентов. Капусту достаточно залить простым рассолом и оставить на несколько дней для естественного брожения.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 2,5 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • кипяченая и охлажденная вода — 1 л;
  • соль — 2 ст. л. с небольшой горкой.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть, перемешать и переложить в 3-литровую банку, слегка уплотняя.
  2. Для рассола растворить соль в литре охлажденной кипяченой воды и залить капусту.
  3. Поставить банку в емкость, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня.
  4. Ежедневно протыкать капусту чистой палочкой до дна, чтобы выпускать газы.
  5. По окончании брожения, когда пена исчезнет, а рассол станет светлым, накрыть банку крышкой и переставить в холодильник или погреб.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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