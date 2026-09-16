Квашеная капуста в 3-литровой банке: рецепт с идеальными пропорциями соли

Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящая, сочная и ароматная квашеная капуста легко готовится без сложных манипуляций. Во время брожения важно дважды в день выпускать воздух и следить, чтобы овощи оставались под соком. После завершения процесса заготовку следует охладить, чтобы сохранить приятную текстуру и вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

белокочанная капуста — необходимое количество для 3-литровой банки;

морковь — по вкусу;

лавровый лист — несколько шт.;

чёрный перец горошком — 10–12 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

соль — 2–3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

холодная некипяченая вода — для заливки.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нашинковать капусту, натереть морковь и перемешать.

На дно чистой банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику, сверху наполнить капустой, не утрамбовывая её слишком сильно.

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Добавить соль и сахар, залить холодной водой.

Деревянной палочкой проткнуть капусту до самого дна, чтобы вода и специи равномерно распределились, а воздух вышел наружу.

Накрыть банку капроновой крышкой, поставить в посуду для сбора сока и оставить примерно на 3 суток в тёплом месте.

Два раза в день протыкать капусту палочкой и следить, чтобы она оставалась покрытой соком.

Когда капуста приобретёт нужный вкус, переставить банку в холодильник.

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