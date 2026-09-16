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Главная Вкус Квашеная капуста "5 звезд": хит 2026 года: рецепт на 3 л банку

Квашеная капуста "5 звезд": хит 2026 года: рецепт на 3 л банку

Ua ru
16 сентября 2026 14:44
Квашеная капуста в 3-литровой банке: рецепт с идеальными пропорциями соли
Квашеная капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустящая, сочная и ароматная квашеная капуста легко готовится без сложных манипуляций. Во время брожения важно дважды в день выпускать воздух и следить, чтобы овощи оставались под соком. После завершения процесса заготовку следует охладить, чтобы сохранить приятную текстуру и вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — необходимое количество для 3-литровой банки;
  • морковь — по вкусу;
  • лавровый лист — несколько шт.;
  • чёрный перец горошком — 10–12 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • соль — 2–3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • холодная некипяченая вода — для заливки.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Нашинковать капусту, натереть морковь и перемешать.

На дно чистой банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику, сверху наполнить капустой, не утрамбовывая её слишком сильно.

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Добавить соль и сахар, залить холодной водой.

Деревянной палочкой проткнуть капусту до самого дна, чтобы вода и специи равномерно распределились, а воздух вышел наружу.

Накрыть банку капроновой крышкой, поставить в посуду для сбора сока и оставить примерно на 3 суток в тёплом месте.

Два раза в день протыкать капусту палочкой и следить, чтобы она оставалась покрытой соком.

Когда капуста приобретёт нужный вкус, переставить банку в холодильник.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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