Квашеная капуста в 3-литровой банке: рецепт с идеальными пропорциями соли

Квашеная капуста "5 звезд": хит 2026 года: рецепт на 3 л банку
Хрустящая, сочная и ароматная квашеная капуста легко готовится без сложных манипуляций. Во время брожения важно дважды в день выпускать воздух и следить, чтобы овощи оставались под соком. После завершения процесса заготовку следует охладить, чтобы сохранить приятную текстуру и вкус.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — необходимое количество для 3-литровой банки;
- морковь — по вкусу;
- лавровый лист — несколько шт.;
- чёрный перец горошком — 10–12 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- соль — 2–3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- холодная некипяченая вода — для заливки.
Способ приготовления
Нашинковать капусту, натереть морковь и перемешать.
На дно чистой банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику, сверху наполнить капустой, не утрамбовывая её слишком сильно.
Добавить соль и сахар, залить холодной водой.
Деревянной палочкой проткнуть капусту до самого дна, чтобы вода и специи равномерно распределились, а воздух вышел наружу.
Накрыть банку капроновой крышкой, поставить в посуду для сбора сока и оставить примерно на 3 суток в тёплом месте.
Два раза в день протыкать капусту палочкой и следить, чтобы она оставалась покрытой соком.
Когда капуста приобретёт нужный вкус, переставить банку в холодильник.
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