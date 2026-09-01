Квашеная цветная капуста со свеклой: хрустящая закуска естественного брожения

Цветная капуста со свеклой. Фото: кадр из видео

Такой способ заготовки не требует сложных маринадов или стерилизации. Достаточно правильно приготовить соленой рассол, оставить банку для естественного брожения, а затем перенести готовую закуску в холодильник.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

цветная капуста — 1 средний плотный кочан;

сладкий перец — 1 шт.;

свекла — 1 небольшая.

Для рассола на 1,5-литровую банку:

вода — примерно 800 мл.;

каменная нейодированная соль — 45 г.

Способ приготовления

Цветную капусту промыть, разделить на небольшие соцветия и часть выложить на дно чистой банки. Сладкий перец очистить и нарезать соломкой. Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками. Постепенно наполнить банку, чередуя капусту, перец и свеклу. Для рассола растворить 45 г каменной нейодированной соли примерно в 800 мл холодной воды. Залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Банку не закрывать герметично — достаточно слегка прикрыть крышкой. Поставить её в миску, так как во время активного брожения рассол может вытекать. Оставить при комнатной температуре на 7–10 дней. Когда появится характерный приятный кисловатый аромат и вкус станет достаточно ферментированным, плотно закрыть банку и переставить в холодильник.

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