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Главная Вкус Квашеная цветная капуста со свеклой: новый рецепт ферментации

Квашеная цветная капуста со свеклой: новый рецепт ферментации

Ua ru
1 сентября 2026 15:04
Квашеная цветная капуста со свеклой: хрустящая закуска естественного брожения
Цветная капуста со свеклой. Фото: кадр из видео

Такой способ заготовки не требует сложных маринадов или стерилизации. Достаточно правильно приготовить соленой рассол, оставить банку для естественного брожения, а затем перенести готовую закуску в холодильник.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • цветная капуста — 1 средний плотный кочан;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • свекла — 1 небольшая.

Для рассола на 1,5-литровую банку:

  • вода — примерно 800 мл.;
  • каменная нейодированная соль — 45 г.

Способ приготовления

  1. Цветную капусту промыть, разделить на небольшие соцветия и часть выложить на дно чистой банки.
  2. Сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
  3. Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками.
  4. Постепенно наполнить банку, чередуя капусту, перец и свеклу.
  5. Для рассола растворить 45 г каменной нейодированной соли примерно в 800 мл холодной воды.
  6. Залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
  7. Банку не закрывать герметично — достаточно слегка прикрыть крышкой.
  8. Поставить её в миску, так как во время активного брожения рассол может вытекать.
  9. Оставить при комнатной температуре на 7–10 дней.
  10. Когда появится характерный приятный кисловатый аромат и вкус станет достаточно ферментированным, плотно закрыть банку и переставить в холодильник.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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