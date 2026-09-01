Квашеная цветная капуста со свеклой: хрустящая закуска естественного брожения

Квашеная цветная капуста со свеклой: новый рецепт ферментации
Такой способ заготовки не требует сложных маринадов или стерилизации. Достаточно правильно приготовить соленой рассол, оставить банку для естественного брожения, а затем перенести готовую закуску в холодильник.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- цветная капуста — 1 средний плотный кочан;
- сладкий перец — 1 шт.;
- свекла — 1 небольшая.
Для рассола на 1,5-литровую банку:
- вода — примерно 800 мл.;
- каменная нейодированная соль — 45 г.
Способ приготовления
- Цветную капусту промыть, разделить на небольшие соцветия и часть выложить на дно чистой банки.
- Сладкий перец очистить и нарезать соломкой.
- Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками.
- Постепенно наполнить банку, чередуя капусту, перец и свеклу.
- Для рассола растворить 45 г каменной нейодированной соли примерно в 800 мл холодной воды.
- Залить овощи так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Банку не закрывать герметично — достаточно слегка прикрыть крышкой.
- Поставить её в миску, так как во время активного брожения рассол может вытекать.
- Оставить при комнатной температуре на 7–10 дней.
- Когда появится характерный приятный кисловатый аромат и вкус станет достаточно ферментированным, плотно закрыть банку и переставить в холодильник.
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