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Головна Смак Квашена цвітна капуста з буряком: новий рецепт ферментації

Квашена цвітна капуста з буряком: новий рецепт ферментації

Ua ru
1 вересня 2026 15:04
Квашена цвітна капуста з буряком: хрустка закуска природного бродіння
Цвітна капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Такий спосіб заготівлі не потребує складних маринадів чи стерилізації. Достатньо правильно приготувати солоний розсіл, залишити банку для природного бродіння, а потім перенести готову закуску в холодильник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — 1 середня щільна головка;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • буряк — 1 невеликий.

Для розсолу на 1,5-літрову банку:

  • вода — приблизно 800 мл.;
  • кам’яна нейодована сіль — 45 г.

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту промити, розібрати на невеликі суцвіття та частину викласти на дно чистої банки.
  2. Солодкий перець очистити й нарізати соломкою.
  3. Буряк почистити та нарізати тонкими пластинками.
  4. Поступово наповнити банку, чергуючи капусту, перець і буряк.
  5. Для розсолу розчинити 45 г кам’яної нейодованої солі приблизно у 800 мл холодної води.
  6. Залити овочі так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
  7. Банку не закривати герметично — достатньо злегка прикрити кришкою.
  8. Поставити її в миску, оскільки під час активного бродіння розсіл може витікати.
  9. Залишити при кімнатній температурі на 7–10 днів.
  10. Коли з’явиться характерний приємний кислуватий аромат і смак стане достатньо ферментованим, щільно закрити банку та переставити в холодильник.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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