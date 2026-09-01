Квашена цвітна капуста з буряком: хрустка закуска природного бродіння

Цвітна капуста з буряком. Фото: кадр з відео

Такий спосіб заготівлі не потребує складних маринадів чи стерилізації. Достатньо правильно приготувати солоний розсіл, залишити банку для природного бродіння, а потім перенести готову закуску в холодильник.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 середня щільна головка;

солодкий перець — 1 шт.;

буряк — 1 невеликий.

Для розсолу на 1,5-літрову банку:

вода — приблизно 800 мл.;

кам’яна нейодована сіль — 45 г.

Спосіб приготування

Цвітну капусту промити, розібрати на невеликі суцвіття та частину викласти на дно чистої банки. Солодкий перець очистити й нарізати соломкою. Буряк почистити та нарізати тонкими пластинками. Поступово наповнити банку, чергуючи капусту, перець і буряк. Для розсолу розчинити 45 г кам’яної нейодованої солі приблизно у 800 мл холодної води. Залити овочі так, щоб вони були повністю покриті рідиною. Банку не закривати герметично — достатньо злегка прикрити кришкою. Поставити її в миску, оскільки під час активного бродіння розсіл може витікати. Залишити при кімнатній температурі на 7–10 днів. Коли з’явиться характерний приємний кислуватий аромат і смак стане достатньо ферментованим, щільно закрити банку та переставити в холодильник.

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