Квашена цвітна капуста з буряком: хрустка закуска природного бродіння

Квашена цвітна капуста з буряком: новий рецепт ферментації
Такий спосіб заготівлі не потребує складних маринадів чи стерилізації. Достатньо правильно приготувати солоний розсіл, залишити банку для природного бродіння, а потім перенести готову закуску в холодильник.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 1 середня щільна головка;
- солодкий перець — 1 шт.;
- буряк — 1 невеликий.
Для розсолу на 1,5-літрову банку:
- вода — приблизно 800 мл.;
- кам’яна нейодована сіль — 45 г.
Спосіб приготування
- Цвітну капусту промити, розібрати на невеликі суцвіття та частину викласти на дно чистої банки.
- Солодкий перець очистити й нарізати соломкою.
- Буряк почистити та нарізати тонкими пластинками.
- Поступово наповнити банку, чергуючи капусту, перець і буряк.
- Для розсолу розчинити 45 г кам’яної нейодованої солі приблизно у 800 мл холодної води.
- Залити овочі так, щоб вони були повністю покриті рідиною.
- Банку не закривати герметично — достатньо злегка прикрити кришкою.
- Поставити її в миску, оскільки під час активного бродіння розсіл може витікати.
- Залишити при кімнатній температурі на 7–10 днів.
- Коли з’явиться характерний приємний кислуватий аромат і смак стане достатньо ферментованим, щільно закрити банку та переставити в холодильник.
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