Квашеная свекла для борща: натуральная заготовка без уксуса

Как заквасить свеклу: рецепт самого вкусного борща и шпундры
Квашеная свекла обладает насыщенным вкусом и хорошо подходит для традиционных украинских блюд. Такая заготовка особенно пригодится для борща: свекла придает ему характерный цвет и приятную кислинку. Еще из такой заготовки получается очень вкусная традиционная украинская шпундра.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая красная свекла — столько, сколько поместится в банку;
- чистая холодная вода — столько, сколько понадобится.
Способ приготовления
- Свеклу хорошо вымыть, очистить и несколько крупных корнеплодов разрезать пополам или на четвертинки.
- Крупные куски выложить на дно чистой банки, а остальную свеклу нарезать пластинками и заполнить ими банку.
- Залить овощи холодной водой, оставив немного свободного пространства сверху.
- Накрыть крышкой с отверстиями для выхода газов.
- Оставить банку при комнатной температуре на 5–7 дней.
- Если на поверхности появляется белая пенка, её нужно осторожно снимать.
- Примерно через 10 дней квашеная свекла будет готова.
Её можно использовать для приготовления борща, шпундры и других домашних блюд.
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