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Главная Вкус Как заквасить огурцы: простой рецепт на 3 л банку

Как заквасить огурцы: простой рецепт на 3 л банку

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 13:44
Хрустящие Квашенные огурцы: рецепт для зимних запасов
Огурцы в банке. Фото: кадр из видео

Квашенные огурцы — одна из самых простых домашних заготовок, не требующая сложного маринада или большого количества специй. По этому рецепту они получаются ароматными, хрустящими и хорошо подходят для хранения в течение зимы.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — примерно 1,5 кг;
  • вода — сколько поместится;
  • каменная нейодированная соль — 3 ст. л. (около 90 г);
  • чеснок — 4 зубчика;
  • укроп с зонтиками — 2–3 веточки;
  • петрушка — 3–4 веточки;
  • листья или корень хрена — 1–2 кусочка.
рецепт квашених огірків
Огурцы в банке. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо промыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа.
  2. Чистую трёхлитровую банку наполнить зеленью: положить хрен, укроп, петрушку и половину чеснока.
  3. Плотно выложить огурцы, а сверху добавить оставшиеся специи и чеснок.
  4. Соль растворить в небольшом количестве воды и перелить в банку.
  5. Долить чистой воды до самого верха, накрыть капроновой крышкой и несколько раз осторожно перевернуть банку.
  6. Оставить огурцы при комнатной температуре на 5–7 дней для квашения.
  7. После этого рассол слить в кастрюлю и довести до кипения.
  8. Горячим рассолом снова залить огурцы и герметично закрыть металлической крышкой.
  9. После остывания перенести заготовку в прохладное темное место.

Такие огурцы хорошо хранятся зимой и остаются ароматными и хрустящими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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