Хрустящие Квашенные огурцы: рецепт для зимних запасов

Как заквасить огурцы: простой рецепт на 3 л банку
Квашенные огурцы — одна из самых простых домашних заготовок, не требующая сложного маринада или большого количества специй. По этому рецепту они получаются ароматными, хрустящими и хорошо подходят для хранения в течение зимы.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — примерно 1,5 кг;
- вода — сколько поместится;
- каменная нейодированная соль — 3 ст. л. (около 90 г);
- чеснок — 4 зубчика;
- укроп с зонтиками — 2–3 веточки;
- петрушка — 3–4 веточки;
- листья или корень хрена — 1–2 кусочка.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо промыть и замочить в холодной воде на 1–2 часа.
- Чистую трёхлитровую банку наполнить зеленью: положить хрен, укроп, петрушку и половину чеснока.
- Плотно выложить огурцы, а сверху добавить оставшиеся специи и чеснок.
- Соль растворить в небольшом количестве воды и перелить в банку.
- Долить чистой воды до самого верха, накрыть капроновой крышкой и несколько раз осторожно перевернуть банку.
- Оставить огурцы при комнатной температуре на 5–7 дней для квашения.
- После этого рассол слить в кастрюлю и довести до кипения.
- Горячим рассолом снова залить огурцы и герметично закрыть металлической крышкой.
- После остывания перенести заготовку в прохладное темное место.
Такие огурцы хорошо хранятся зимой и остаются ароматными и хрустящими.
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