Квашена капуста в 3-літровій банці: рецепт з ідеальними пропорціями солі

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Хрустка, соковита та ароматна квашена капуста легко готується без складних маніпуляцій. Під час бродіння важливо двічі на день випускати повітря та стежити, щоб овочі залишалися під соком. Після завершення процесу заготівлю варто охолодити, щоб зберегти приємну текстуру та смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

білокачанна капуста — необхідна кількість для 3-літрової банки;

морква — до смаку;

лавровий лист — кілька шт.;

чорний перець горошком — 10–12 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

сіль — 2–3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

холодна некип’ячена вода — для заливання.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту, натерти моркву та перемішати.

На дно чистої банки покласти лавровий лист, чорний перець і гвоздику, зверху наповнити капустою, не утрамбовуючи її надто сильно.

Читайте також:

Додати сіль і цукор, залити холодною водою.

Дерев’яною паличкою проткнути капусту до самого дна, щоб вода та спеції рівномірно розподілилися, а повітря вийшло назовні.

Накрити банку капроновою кришкою, поставити в посуд для збору соку та залишити приблизно на 3 доби в теплому місці.

Двічі на день протикати капусту паличкою й стежити, щоб вона залишалася покритою соком.

Коли капуста набуде потрібного смаку, переставити банку в холодильник.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла.

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше.

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової.

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.