Хрустка квашена капуста в 3-літровій банці: простий рецепт з точними пропорціями

Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб квашення підійде для домашніх заготовок без складних інгредієнтів. Капусту достатньо залити простим розсолом і залишити на кілька днів для природного бродіння.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 2,5 кг;

морква — 1 шт.;

вода кип’ячена та охолоджена — 1 л;

сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою.

Капуста в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти, перемішати та перекласти в 3-літрову банку, злегка ущільнюючи. Для розсолу розчинити сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залити капусту. Поставити банку в посудину, накрити марлею та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Щодня протикати капусту чистою паличкою до дна, щоб випускати гази. Після завершення бродіння, коли піна зникне, а розсіл стане світлим, накрити банку кришкою та переставити в холодильник або погріб.

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