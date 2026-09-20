Хрустка квашена капуста в 3-літровій банці: простий рецепт з точними пропорціями

Квашена капуста "Ідеал": точні пропорції на 3 л банку
Ua ru
20 вересня 2026 12:04
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua
Цей спосіб квашення підійде для домашніх заготовок без складних інгредієнтів. Капусту достатньо залити простим розсолом і залишити на кілька днів для природного бродіння.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 2,5 кг;
- морква — 1 шт.;
- вода кип’ячена та охолоджена — 1 л;
- сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою.
Спосіб приготування
- Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти, перемішати та перекласти в 3-літрову банку, злегка ущільнюючи.
- Для розсолу розчинити сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залити капусту.
- Поставити банку в посудину, накрити марлею та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні.
- Щодня протикати капусту чистою паличкою до дна, щоб випускати гази.
- Після завершення бродіння, коли піна зникне, а розсіл стане світлим, накрити банку кришкою та переставити в холодильник або погріб.
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