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Головна Смак Квашена капуста "Ідеал": точні пропорції на 3 л банку

Квашена капуста "Ідеал": точні пропорції на 3 л банку

Ua ru
20 вересня 2026 12:04
Хрустка квашена капуста в 3-літровій банці: простий рецепт з точними пропорціями
Квашена капуста. Фото: gospodynka.com.ua

Цей спосіб квашення підійде для домашніх заготовок без складних інгредієнтів. Капусту достатньо залити простим розсолом і залишити на кілька днів для природного бродіння.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 2,5 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • вода кип’ячена та охолоджена — 1 л;
  • сіль — 2 ст. л. з невеликою гіркою.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банці. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Капусту дрібно нашаткувати, моркву натерти, перемішати та перекласти в 3-літрову банку, злегка ущільнюючи. 
  2. Для розсолу розчинити сіль у літрі охолодженої кип’яченої води та залити капусту. 
  3. Поставити банку в посудину, накрити марлею та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. 
  4. Щодня протикати капусту чистою паличкою до дна, щоб випускати гази. 
  5. Після завершення бродіння, коли піна зникне, а розсіл стане світлим, накрити банку кришкою та переставити в холодильник або погріб.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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