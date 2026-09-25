Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Квашеная капуста, которая хорошо хранится: рецепт на зиму

Квашеная капуста, которая хорошо хранится: рецепт на зиму

Ua ru
25 сентября 2026 01:04
Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка для длительного хранения
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста получается хрустящей, сочной и хорошо хранится в прохладном месте. Особенность рецепта — использование холодного рассола, гнета во время квашения и дополнительное проветривание готовой капусты перед укладкой в банки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • капуста — 24 кг;
  • морковь — 4 кг;
  • соль — 24 ст. л.;
  • сахар — 12 ст. л.

Для рассола на 12 кг капусты:

  • холодная чистая вода — 6 л;
  • соль — 12 ст. л.;
  • сахар — 6 ст. л.
рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и хорошо перемешать овощи.
  2. Разделить массу на две части по 12 кг капусты.
  3. Для каждой части растворить в 6 л холодной воды 12 ст. л. соли и 6 ст. л. сахара.
  4. Залить капусту рассолом, хорошо уплотнить и установить гнет.
  5. Оставить бродить на 3–4 суток. После появления пузырьков переложить капусту в широкие емкости и оставить без уплотнения на некоторое время, чтобы ушла лишняя горечь.
  6. После этого плотно разложить капусту в чистые банки и перенести в прохладное место для хранения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Читайте также:

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

рецепт заготовка на зиму квашенная капуста ферментация
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации