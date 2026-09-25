Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка для длительного хранения

Квашеная капуста, которая хорошо хранится: рецепт на зиму
Ua ru
25 сентября 2026 01:04
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Капуста получается хрустящей, сочной и хорошо хранится в прохладном месте. Особенность рецепта — использование холодного рассола, гнета во время квашения и дополнительное проветривание готовой капусты перед укладкой в банки.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- капуста — 24 кг;
- морковь — 4 кг;
- соль — 24 ст. л.;
- сахар — 12 ст. л.
Для рассола на 12 кг капусты:
- холодная чистая вода — 6 л;
- соль — 12 ст. л.;
- сахар — 6 ст. л.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и хорошо перемешать овощи.
- Разделить массу на две части по 12 кг капусты.
- Для каждой части растворить в 6 л холодной воды 12 ст. л. соли и 6 ст. л. сахара.
- Залить капусту рассолом, хорошо уплотнить и установить гнет.
- Оставить бродить на 3–4 суток. После появления пузырьков переложить капусту в широкие емкости и оставить без уплотнения на некоторое время, чтобы ушла лишняя горечь.
- После этого плотно разложить капусту в чистые банки и перенести в прохладное место для хранения.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты
Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.
Читайте также:
Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.
Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.
Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.