Квашеная капуста на зиму: хрустящая заготовка для длительного хранения

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капуста получается хрустящей, сочной и хорошо хранится в прохладном месте. Особенность рецепта — использование холодного рассола, гнета во время квашения и дополнительное проветривание готовой капусты перед укладкой в банки.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 24 кг;

морковь — 4 кг;

соль — 24 ст. л.;

сахар — 12 ст. л.

Для рассола на 12 кг капусты:

холодная чистая вода — 6 л;

соль — 12 ст. л.;

сахар — 6 ст. л.

Капуста в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и хорошо перемешать овощи. Разделить массу на две части по 12 кг капусты. Для каждой части растворить в 6 л холодной воды 12 ст. л. соли и 6 ст. л. сахара. Залить капусту рассолом, хорошо уплотнить и установить гнет. Оставить бродить на 3–4 суток. После появления пузырьков переложить капусту в широкие емкости и оставить без уплотнения на некоторое время, чтобы ушла лишняя горечь. После этого плотно разложить капусту в чистые банки и перенести в прохладное место для хранения.

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