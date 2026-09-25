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Главная Вкус Квашеная капуста в 3 л банке: 1 ингредиент и получается вкуснее

Квашеная капуста в 3 л банке: 1 ингредиент и получается вкуснее

Ua ru
25 сентября 2026 15:14
Хрустящая квашеная капуста с медом: простой рецепт в 3-литровой банке
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Мед в этом рецепте придает рассолу легкую сладость и делает вкус капусты более выразительным. Приготовить заготовку несложно, а после нескольких дней ферментации она становится ароматной, хрустящей и готовой к хранению в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — 2,3–2,4 кг;
  • морковь — 1 шт. (150 г);
  • лавровый лист — 5 шт.;
  • черный перец горошком — 20 шт.

Для рассола:

  • вода — 1 л;
  • соль — 60 г;
  • мед — 30 г.
рецепт квашеної капусти з медом
Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать.
  2. Не добавляя соль, слегка помять овощи руками, чтобы сохранить хрусткость.
  3. Плотно уложить капусту с морковью в чистую 3-литровую банку, перекладывая лавровым листом и черным перцем.
  4. Для рассола растворить соль и мед в 1 л холодной кипяченной воды.
  5. Залить капусту так, чтобы рассол полностью ее покрыл.
  6. Поставить банку в миску, накрыть марлей или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня.
  7. Дважды в день прокалывать капусту до дна, чтобы выпустить газ.
  8. По окончании брожения закрыть банку и переставить в холодильник.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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