Хрустящая квашеная капуста с медом: простой рецепт в 3-литровой банке

Квашеная капуста в 3 л банке: 1 ингредиент и получается вкуснее
Ua ru
25 сентября 2026 15:14
Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Мед в этом рецепте придает рассолу легкую сладость и делает вкус капусты более выразительным. Приготовить заготовку несложно, а после нескольких дней ферментации она становится ароматной, хрустящей и готовой к хранению в холодильнике.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- капуста — 2,3–2,4 кг;
- морковь — 1 шт. (150 г);
- лавровый лист — 5 шт.;
- черный перец горошком — 20 шт.
Для рассола:
- вода — 1 л;
- соль — 60 г;
- мед — 30 г.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать.
- Не добавляя соль, слегка помять овощи руками, чтобы сохранить хрусткость.
- Плотно уложить капусту с морковью в чистую 3-литровую банку, перекладывая лавровым листом и черным перцем.
- Для рассола растворить соль и мед в 1 л холодной кипяченной воды.
- Залить капусту так, чтобы рассол полностью ее покрыл.
- Поставить банку в миску, накрыть марлей или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня.
- Дважды в день прокалывать капусту до дна, чтобы выпустить газ.
- По окончании брожения закрыть банку и переставить в холодильник.
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