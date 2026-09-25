Хрустящая квашеная капуста с медом: простой рецепт в 3-литровой банке

Квашеная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Мед в этом рецепте придает рассолу легкую сладость и делает вкус капусты более выразительным. Приготовить заготовку несложно, а после нескольких дней ферментации она становится ароматной, хрустящей и готовой к хранению в холодильнике.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — 2,3–2,4 кг;

морковь — 1 шт. (150 г);

лавровый лист — 5 шт.;

черный перец горошком — 20 шт.

Для рассола:

вода — 1 л;

соль — 60 г;

мед — 30 г.

Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, морковь натереть и перемешать. Не добавляя соль, слегка помять овощи руками, чтобы сохранить хрусткость. Плотно уложить капусту с морковью в чистую 3-литровую банку, перекладывая лавровым листом и черным перцем. Для рассола растворить соль и мед в 1 л холодной кипяченной воды. Залить капусту так, чтобы рассол полностью ее покрыл. Поставить банку в миску, накрыть марлей или крышкой с отверстиями и оставить при комнатной температуре на 3–4 дня. Дважды в день прокалывать капусту до дна, чтобы выпустить газ. По окончании брожения закрыть банку и переставить в холодильник.

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