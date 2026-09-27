Когда заквашивать капусту в сентябре и октябре 2026 года: благоприятные дни по народной традиции

Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

По традиции капусту квасят при растущей Луне и в так называемые "женские" дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года — благоприятные дни по народной традиции

В сентябре и октябре 2026 года для квашения капусты можно выбрать дни при растущей Луне, которые приходятся на среду, пятницу или субботу. Мы собрали конкретные даты и простой рецепт хрустящей домашней капусты.

По семейной традиции капусту квасят на растущую Луну и в так называемые «женские» дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.

Сентябрь 2026 года

Новолуние приходится на 10–11 сентября, а полнолуние — на 26 сентября. Поэтому, следуя этой традиции, для квашения можно выбрать:

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12 сентября — суббота;

16 сентября — среда;

18 сентября — пятница;

19 сентября — суббота;

23 сентября — среда;

25 сентября — пятница.

Октябрь 2026 года

В октябре новолуние приходится на 10 число, а полнолуние — на 26 октября. Соответственно, для квашения подходят:

14 октября — среда;

16 октября — пятница;

17 октября — суббота;

21 октября — среда;

23 октября — пятница;

24 октября — суббота.

Лучше всего выбирать свежую позднюю капусту с плотными кочанами. Соблюдение лунного календаря — это народная традиция, а не обязательное условие для успешного квашения.

Приготовление капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

белокочанная капуста — 1 кг;

морковь — 1 средняя шт.;

кипячёная охлаждённая вода — 1 л.;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

Тонко нашинковать капусту, натереть морковь и аккуратно перемешать, не перетирая овощи. Переложить в чистую банку и слегка уплотнить. Растворить соль в охлажденной кипяченой воде, залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта рассолом. Поставить банку в миску и оставить при комнатной температуре на 5–6 дней. Ежедневно протыкать капусту до самого дна деревянной шпажкой, чтобы выпускать газ. По окончании активного брожения добавить сахар, долить рассолом, закрыть банку и поставить в холодильник или прохладный погреб еще на 1–2 дня. Готовую капусту подавать с луком и ароматным маслом или использовать для вареников, пирогов и других домашних блюд.

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