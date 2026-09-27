Когда заквашивать капусту в сентябре и октябре 2026 года: благоприятные дни по народной традиции

В какие дни квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года: рецепт
По традиции капусту квасят при растущей Луне и в так называемые "женские" дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года — благоприятные дни по народной традиции
В сентябре и октябре 2026 года для квашения капусты можно выбрать дни при растущей Луне, которые приходятся на среду, пятницу или субботу. Мы собрали конкретные даты и простой рецепт хрустящей домашней капусты.
По семейной традиции капусту квасят на растущую Луну и в так называемые «женские» дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.
Сентябрь 2026 года
Новолуние приходится на 10–11 сентября, а полнолуние — на 26 сентября. Поэтому, следуя этой традиции, для квашения можно выбрать:
- 12 сентября — суббота;
- 16 сентября — среда;
- 18 сентября — пятница;
- 19 сентября — суббота;
- 23 сентября — среда;
- 25 сентября — пятница.
Октябрь 2026 года
В октябре новолуние приходится на 10 число, а полнолуние — на 26 октября. Соответственно, для квашения подходят:
- 14 октября — среда;
- 16 октября — пятница;
- 17 октября — суббота;
- 21 октября — среда;
- 23 октября — пятница;
- 24 октября — суббота.
Лучше всего выбирать свежую позднюю капусту с плотными кочанами. Соблюдение лунного календаря — это народная традиция, а не обязательное условие для успешного квашения.
Вам понадобится:
- белокочанная капуста — 1 кг;
- морковь — 1 средняя шт.;
- кипячёная охлаждённая вода — 1 л.;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Тонко нашинковать капусту, натереть морковь и аккуратно перемешать, не перетирая овощи.
- Переложить в чистую банку и слегка уплотнить.
- Растворить соль в охлажденной кипяченой воде, залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта рассолом.
- Поставить банку в миску и оставить при комнатной температуре на 5–6 дней.
- Ежедневно протыкать капусту до самого дна деревянной шпажкой, чтобы выпускать газ.
- По окончании активного брожения добавить сахар, долить рассолом, закрыть банку и поставить в холодильник или прохладный погреб еще на 1–2 дня.
- Готовую капусту подавать с луком и ароматным маслом или использовать для вареников, пирогов и других домашних блюд.
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