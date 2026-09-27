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Главная Вкус В какие дни квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года: рецепт

В какие дни квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года: рецепт

Ua ru
27 сентября 2026 12:04
Когда заквашивать капусту в сентябре и октябре 2026 года: благоприятные дни по народной традиции
Капуста и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

По традиции капусту квасят при растущей Луне и в так называемые "женские" дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Когда квасить капусту в сентябре и октябре 2026 года — благоприятные дни по народной традиции

В сентябре и октябре 2026 года для квашения капусты можно выбрать дни при растущей Луне, которые приходятся на среду, пятницу или субботу. Мы собрали конкретные даты и простой рецепт хрустящей домашней капусты.

По семейной традиции капусту квасят на растущую Луну и в так называемые «женские» дни — среду, пятницу или субботу. В то же время это всего лишь народное правило, а качество готовой капусты в значительной степени зависит от сорта овощей, количества соли, температуры и правильного брожения.

Сентябрь 2026 года

Новолуние приходится на 10–11 сентября, а полнолуние — на 26 сентября. Поэтому, следуя этой традиции, для квашения можно выбрать:

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  • 12 сентября — суббота;
  • 16 сентября — среда;
  • 18 сентября — пятница;
  • 19 сентября — суббота;
  • 23 сентября — среда;
  • 25 сентября — пятница.

Октябрь 2026 года

В октябре новолуние приходится на 10 число, а полнолуние — на 26 октября. Соответственно, для квашения подходят:

  • 14 октября — среда;
  • 16 октября — пятница;
  • 17 октября — суббота;
  • 21 октября — среда;
  • 23 октября — пятница;
  • 24 октября — суббота.

Лучше всего выбирать свежую позднюю капусту с плотными кочанами. Соблюдение лунного календаря — это народная традиция, а не обязательное условие для успешного квашения.

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Приготовление капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Вам понадобится:

  • белокочанная капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 средняя шт.;
  • кипячёная охлаждённая вода — 1 л.;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления

  1. Тонко нашинковать капусту, натереть морковь и аккуратно перемешать, не перетирая овощи.
  2. Переложить в чистую банку и слегка уплотнить.
  3. Растворить соль в охлажденной кипяченой воде, залить капусту так, чтобы она была полностью покрыта рассолом.
  4. Поставить банку в миску и оставить при комнатной температуре на 5–6 дней.
  5. Ежедневно протыкать капусту до самого дна деревянной шпажкой, чтобы выпускать газ.
  6. По окончании активного брожения добавить сахар, долить рассолом, закрыть банку и поставить в холодильник или прохладный погреб еще на 1–2 дня.
  7. Готовую капусту подавать с луком и ароматным маслом или использовать для вареников, пирогов и других домашних блюд.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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