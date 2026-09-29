Капуста по-корейськи на зиму: хрумка закуска з ароматними спеціями

Капуста "по-корейськи". Фото: smachnenke.com.ua

Капуста виходить хрумкою, ароматною та з приємним кисло-солодким смаком. Заготівля готується без тривалого квашення, тому її зручно зробити заздалегідь і залишити на зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

білокачанна капуста — приблизно 1,5 кг;

морква — 250 г;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 10 шт.;

часник — 5–6 зубчиків.

Для маринаду:

вода — 1,2 л;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.;

оцет 9% — 5 ст. л.

Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати капусту великими шматочками, моркву натерти на тертці для корейської моркви. На дно стерилізованої 3-літрової банки викласти перець, лавровий лист і часник. Далі шарами наповнити банку капустою та морквою. Залити овочі окропом, накрити стерилізованою кришкою та залишити на 10 хвилин. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром і приправою. Додати оцет та зняти з вогню. Злити воду з банки, залити капусту киплячим маринадом і одразу закатати. Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.

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