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Головна Смак Капуста "по-корейськи": смачніша за квашену, зберігається до весни

Капуста "по-корейськи": смачніша за квашену, зберігається до весни

Ua ru
29 вересня 2026 21:44
Капуста по-корейськи на зиму: хрумка закуска з ароматними спеціями
Капуста "по-корейськи". Фото: smachnenke.com.ua

Капуста виходить хрумкою, ароматною та з приємним кисло-солодким смаком. Заготівля готується без тривалого квашення, тому її зручно зробити заздалегідь і залишити на зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • білокачанна капуста — приблизно 1,5 кг;
  • морква — 250 г;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • часник — 5–6 зубчиків.

Для маринаду:

  • вода — 1,2 л;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 5 ст. л.
рецепт капусти по-корейськи
Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати капусту великими шматочками, моркву натерти на тертці для корейської моркви.
  2. На дно стерилізованої 3-літрової банки викласти перець, лавровий лист і часник.
  3. Далі шарами наповнити банку капустою та морквою.
  4. Залити овочі окропом, накрити стерилізованою кришкою та залишити на 10 хвилин.
  5. Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром і приправою. Додати оцет та зняти з вогню.
  6. Злити воду з банки, залити капусту киплячим маринадом і одразу закатати.
  7. Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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