Капуста по-корейськи на зиму: хрумка закуска з ароматними спеціями

Капуста "по-корейськи": смачніша за квашену, зберігається до весни
Ua ru
29 вересня 2026 21:44
Капуста "по-корейськи". Фото: smachnenke.com.ua
Капуста виходить хрумкою, ароматною та з приємним кисло-солодким смаком. Заготівля готується без тривалого квашення, тому її зручно зробити заздалегідь і залишити на зиму.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- білокачанна капуста — приблизно 1,5 кг;
- морква — 250 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- часник — 5–6 зубчиків.
Для маринаду:
- вода — 1,2 л;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- приправа для моркви по-корейськи — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 5 ст. л.
Спосіб приготування
- Нарізати капусту великими шматочками, моркву натерти на тертці для корейської моркви.
- На дно стерилізованої 3-літрової банки викласти перець, лавровий лист і часник.
- Далі шарами наповнити банку капустою та морквою.
- Залити овочі окропом, накрити стерилізованою кришкою та залишити на 10 хвилин.
- Для маринаду закип’ятити воду із сіллю, цукром і приправою. Додати оцет та зняти з вогню.
- Злити воду з банки, залити капусту киплячим маринадом і одразу закатати.
- Перевернути банку, укутати та залишити до повного охолодження.
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