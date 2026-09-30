Квашена капуста у власному соку: домашня заготівля без води

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капусту не потрібно заливати водою — достатньо правильно відміряти сіль і добре утрамбувати овочі в банці. Під час бродіння важливо регулярно випускати газ і стежити, щоб капуста залишалася повністю під власним соком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

капуста — 2,9–3 кг;

морква — 1 шт. (приблизно 150 г);

кам’яна сіль — 50 г;

лавровий лист — 3–4 шт.;

чорний перець горошком — 20 шт.;

запашний перець горошком — 10 шт.;

кмин або насіння кропу — за бажанням.

Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Тонко нашаткувати підготовлену капусту, моркву натерти на тертці. Додати 50 г солі, перемішати та злегка обім’яти руками до появи соку. Викладати капусту в чисту 3-літрову банку порціями, добре утрамбовуючи. Між шарами додавати лавровий лист і перець. Воду не додавати. Залишити зверху трохи вільного місця, накрити марлею або нещільною кришкою та поставити банку в глибоку миску. Квасити за кімнатної температури приблизно 3–4 доби, орієнтуючись на смак і температуру в приміщенні. Двічі на день проколювати капусту чистою дерев’яною паличкою до дна, випускаючи газ, і знову притискати овочі під сік. Після завершення активного бродіння закрити банку та переставити в холодильник.

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