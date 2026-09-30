Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Квашена капуста у власному соку: пропорції на одну 3-літрову банку

Квашена капуста у власному соку: пропорції на одну 3-літрову банку

Ua ru
30 вересня 2026 22:44
Квашена капуста у власному соку: домашня заготівля без води
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Капусту не потрібно заливати водою — достатньо правильно відміряти сіль і добре утрамбувати овочі в банці. Під час бродіння важливо регулярно випускати газ і стежити, щоб капуста залишалася повністю під власним соком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • капуста — 2,9–3 кг;
  • морква — 1 шт. (приблизно 150 г);
  • кам’яна сіль — 50 г;
  • лавровий лист — 3–4 шт.;
  • чорний перець горошком — 20 шт.;
  • запашний перець горошком — 10 шт.;
  • кмин або насіння кропу — за бажанням.
рецепт квашеної капусти
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Тонко нашаткувати підготовлену капусту, моркву натерти на тертці.
  2. Додати 50 г солі, перемішати та злегка обім’яти руками до появи соку.
  3. Викладати капусту в чисту 3-літрову банку порціями, добре утрамбовуючи.
  4. Між шарами додавати лавровий лист і перець. Воду не додавати.
  5. Залишити зверху трохи вільного місця, накрити марлею або нещільною кришкою та поставити банку в глибоку миску.
  6. Квасити за кімнатної температури приблизно 3–4 доби, орієнтуючись на смак і температуру в приміщенні.
  7. Двічі на день проколювати капусту чистою дерев’яною паличкою до дна, випускаючи газ, і знову притискати овочі під сік.
  8. Після завершення активного бродіння закрити банку та переставити в холодильник.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Читайте також:

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

рецепт заготівля на зиму квашена капуста ферментація
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації