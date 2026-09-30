Квашена капуста у власному соку: домашня заготівля без води

Квашена капуста у власному соку: пропорції на одну 3-літрову банку
Ua ru
30 вересня 2026 22:44
Квашена капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Капусту не потрібно заливати водою — достатньо правильно відміряти сіль і добре утрамбувати овочі в банці. Під час бродіння важливо регулярно випускати газ і стежити, щоб капуста залишалася повністю під власним соком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- капуста — 2,9–3 кг;
- морква — 1 шт. (приблизно 150 г);
- кам’яна сіль — 50 г;
- лавровий лист — 3–4 шт.;
- чорний перець горошком — 20 шт.;
- запашний перець горошком — 10 шт.;
- кмин або насіння кропу — за бажанням.
Спосіб приготування
- Тонко нашаткувати підготовлену капусту, моркву натерти на тертці.
- Додати 50 г солі, перемішати та злегка обім’яти руками до появи соку.
- Викладати капусту в чисту 3-літрову банку порціями, добре утрамбовуючи.
- Між шарами додавати лавровий лист і перець. Воду не додавати.
- Залишити зверху трохи вільного місця, накрити марлею або нещільною кришкою та поставити банку в глибоку миску.
- Квасити за кімнатної температури приблизно 3–4 доби, орієнтуючись на смак і температуру в приміщенні.
- Двічі на день проколювати капусту чистою дерев’яною паличкою до дна, випускаючи газ, і знову притискати овочі під сік.
- Після завершення активного бродіння закрити банку та переставити в холодильник.
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