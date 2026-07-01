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Хрумкі квашені огірки: потрібно додати 3 столові ложки борошна на 3 л банку

1 липня 2026 15:34
Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Якщо хочеться, щоб квашені огірки залишалися хрусткими до самої весни, варто спробувати цей незвичайний спосіб. Усе, що знадобиться, — додати до банки один простий інгредієнт, який багато господинь незаслужено оминають. Завдяки такому рецепту огірки виходять ароматними, пружними та з насиченим смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 4 кг;
  • часник — 15 зубчиків;
  • сіль — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;
  • борошно — по 3 ст. л. з гіркою на кожну 3-літрову банку;
  • парасольки кропу — за смаком;
  • листя вишні — за смаком;
  • листя чорної смородини — за смаком;
  • листя хрону — за смаком;
  • листя винограду — за смаком;
  • холодна вода.
Приготування огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре помити, обрізати кінчики та замочити в холодній воді на 2–3 години. 
  2. На дно чистих банок викласти листя вишні, смородини, хрону й винограду, після чого щільно наповнити їх огірками, додаючи часник.
  3. У кожну банку додати сіль і борошно, влити трохи холодної води, а потім долити майже доверху. 
  4. Накрити капроновими кришками й добре струсити, щоб борошно рівномірно розчинилося. 
  5. Додати зверху парасольки кропу, долити воду до країв і щільно закрити.
  6. Залишити банки при кімнатній температурі на 3 доби для квашення. 
  7. Після цього перевірити смак і, якщо огірки готові, закрити металевими кришками та перенести в прохолодне місце для зберігання.

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