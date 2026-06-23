Хрусткий салат з огірків на зиму: рецепт без варіння та зайвого клопоту

Сирі огірки без варіння і стерилізації: хрумкий салат на зиму
Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 01:04
Огірки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться заготовити огірки на зиму без довгого стояння біля плити, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Огірки залишаються хрусткими, соковитими та насиченими смаком, а для приготування знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу на маринування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 1,5 кг.;
- часник — 130 г;
- цибуля — 130 г;
- сіль — 50 г;
- цукор — 125 г;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
- Огірки добре помити та нарізати тонкими кружальцями.
- Цибулю нарізати півкільцями, а часник подрібнити за допомогою преса або тертки.
- Перекласти овочі у велику миску, додати сіль, цукор і оцет.
- Ретельно перемішати, накрити кришкою та залишити в холодильнику на 10–12 годин.
- Після настоювання розкласти салат у заздалегідь стерилізовані банки, щільно притискаючи ложкою.
- Залити овочі соком, який утворився під час маринування.
- Щільно закрити банки кришками та перенести у прохолодне місце для зберігання.
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