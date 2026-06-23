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Главная Вкус Сырые огурцы без варки и стерилизации: хрустящий салат на зиму

Сырые огурцы без варки и стерилизации: хрустящий салат на зиму

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 01:04
Хрустящий салат из огурцов на зиму: рецепт без варки и лишних хлопот
Огурцы на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется заготовить огурцы на зиму, не проводя много времени у плиты, этот рецепт станет настоящей находкой. Огурцы остаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу, а для приготовления понадобятся лишь доступные ингредиенты и немного времени на маринование.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 1,5 кг;
  • чеснок — 130 г;
  • лук — 130 г;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 125 г;
  • уксус 9% — 70 мл.
рецепт салату на зиму з огірків
Огурцы и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть и нарезать тонкими кружочками.
  2. Лук нарезать полукольцами, а чеснок измельчить с помощью пресса или терки.
  3. Переложить овощи в большую миску, добавить соль, сахар и уксус.
  4. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в холодильнике на 10–12 часов.
  5. После настаивания разложить салат в заранее стерилизованные банки, плотно прижимая ложкой.
  6. Залить овощи соком, образовавшимся во время маринования.
  7. Плотно закрыть банки крышками и перенести в прохладное место для хранения.

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рецепт маринованные огурцы салат на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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